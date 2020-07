Raed Arafat: "Este posibil sa se ajunga la masuri regionale, zonale, de restrictie, acolo unde apar zone afectate"

In ceea ce priveste capacitatea sistemului sanitar de a ii tata pe pacientii diagnosticati cu COVID-19 care au nevoie de terapie intensiva, Arafat sustine ca sunt zone in care exista "presiune" pe sistemul sanitar si zone in care numarul de paturi este, in prezent, suficient."Aceste cazuri (de infectare cu SARS-COV-2 - n.r.) cresc deja cu cateva sute pe zi. Numarul vindecatilor este mai mic decat numarul celor care se imbolnavesc si inseamna ca avem o crestere continua a numarului cazurilor active. Daca populatia nu respecta masurile minime care sunt recomandate - masca, distantare - riscul exista (...) sa vedem ca situatia in Romania poate sa se inrautateasca in continuare in lipsa masurilor compensatorii care au fost recomandate sau impuse populatiei", a declarat Raed Arafat, duminica seara, intr-o interventie telefonica la Digi 24.El a precizat ca nu este exclus ca autoritatile sa dispuna masuri restrictive pe zone sau regiuni acolo unde se va constata o crestere alarmanta a numarului de infectari cu noul coronavirus "Este posibil sa se ajunga la masuri regionale, zonale, de restrictie, acolo unde apar zone afectate", a afirmat Raed Arafat, mentionand ca nu "o persoana" decide acest lucru, ci specialistii in baza datelor Institutului National de Sanatate Publica.Seful DSU a explicat ca astfel de masuri s-au mai "practicat in perioada care a trecut", iar legea recent promulgata de presedintele Klaus Iohannis si care va intra in vigoare saptamana viitoare permite acest lucru.In ceea ce priveste capacitatea de tratare a pacientilor care au nevoie de terapie intensiva, Arafat a sustinut ca exista zone in care aceste paturi "nu sunt folosite la maxim pentru ca acolo nu e o presiune" si exista zone in care paturile sunt folosite la maxim "pentru ca este o presiune".Raed Arafat a explicat faptul ca atunci cand afirma ca nu mai sunt paturi la ATI se refera la acele paturi de terapie intensiva care sunt alocate tratarii celor diagnosticati cu COVID-19.