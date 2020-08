Raed Arafat: "Va fi o perioada in care parintii si profesorii vor trebui sa colaboreze. Scenariul cel mai grav ar fi sa ramanem fara capacitate de terapie intensiva"

Riscurile

De asemenea, Raed Arafat a spus ca depasirea capacitatii de internare la terapie intensiva ar fi cel mai grav scenariu."Se discuta deschiderea restaurantelor, teatrelor, cinematografelor. In momentul in care se va decide acest lucru trebuie sa avem reguli stricte si acest lucru va fi discutia principala de astazi.In momentul in care se decide deschiderea unor activitati, noi partea medicala venim cu recomandarile clare. Subliniez clar ca nu va exista risc zero, nimeni nu poate garanta. Incercam doar sa reducem riscurile asociate acestor activitati.Vor fi puse reguli si pentru spatiile inchise. Va fi stabilit pragul de unde spunem ca se pot sau nu desfasura activitatile", a declarat Raed Arafat.Seful DSU accentueaza importanta respectarii masurilor sanitare in scoli pentru reducerea riscului transmiterii bolii catre alti membri ai familiei."Copiii reprezinta riscul transmiterii catre parinti si bunici daca nu se respecta anumite reguli. Nici la scoala nu putem ajunge la un risc zero. Si in alte tari s-au deschis scolile, acolo focarele au fost imediat manageriate, acest lucru se va intampla si in Romania.Va fi o perioada in care si parintii si profesorii si toata lumea va trebui sa colaboreze extrem de aproape. La momentul in care se deschid scolile va trebui sa se comunice imediat, asta va fi modalitatea de desfasurare in perioada urmatoare. Daca nu poti sa iei o masura radicala atunci se iau toate masurile pentru reducerea riscului in scoala in momentul in care activitatile se desfasoara."Totodata, Raed Arafat ridica problema insuficientei numarului de paturi de la terapie intensiva, care a devenit o preocupare a autoritatilor in ultima vreme."Scenariul cel mai grav ar fi sa ramanem fara capacitate de terapie intensiva. Cifra de 1500 pentru noi e ingrijoratoare pentru ca din fiecare 1000 de cazuri 50 ajungi in terapie intensiva in zilele urmatoare.La Brasov a fost deschisa sectia modulara de terapie intensiva cu 14 paturi, s-a suplimentat la Mures, la Cluj, crestem numarul de paturi de terapie intensiva pentru perioada urmatoare. Avem rezerva de ventilatoare si echipamente. Ramane problema resursei umane."