Ultimele doua luni ale anului, critice din cauza COVID-19. Avertismentul doctorului Alexandru Rafila

"Parerea mea este ca daca ne vom referi la valul doi, acest val, din ceea ce stiu si de la OMS, critice vor fi probabil ultimele doua luni ale acestui an - noiembrie si decembrie, cand se estimeaza la nivelul regiunii europene o crestere importanta a numarului de cazuri. Si odata cu venirea sezonului rece, cu desfasurarea activitatilor mai mult in spatii inchise, mai putin in spatii deschise, exista acest risc.Si daca populatia nu va fi suficient de antrenata, ca sa spun asa, in respectarea acestor masuri de distantare, sigur ca se poate ajunge si la un al doilea val, dar in niciun caz nu putem discuta de ani de zile de evolutie a acestor valuri pandemice. Mai degraba s-ar putea sa asistam spre jumatatea anului viitor la inceputul controlului acestei boli, numai daca vom avea la dispozitie un vaccin care sa fie suficient de eficace incat sa opreasca transmiterea, mai ales la categoriile cu risc", a declarat Rafila.El a afirmat ca suntem dupa o etapa de crestere constanta a numarului de cazuri de COVID-19, care a debutat in jurul datei de 1 iunie, crestere care s-a oprit spre sfarsitul lunii august."De vreo 3, 4 saptamani, avem o medie zilnica in jur de 1.200 de cazuri, iar acest lucru se observa cel mai bine daca studiem datele pe care le furnizeaza zilnic Centrul european de control al bolilor si suntem la valoarea aproximativa de 85 de cazuri la o suta de mii de locuitori incidenta cumulata si ne-am oprit la aceasta valoare, cum spuneam, de vreo 3 saptamani.Daca vom reusi sa nu depasim cu 10, 15, 20 la suta aceasta valoare in perioada urmatoare, avand in vedere ca se reiau scolile, o serie intreaga de alte activitati care s-au reluat, si ulterior sa ajungem pe un trend descendent, cred ca o sa fie suportabil pentru sistemul de sanatate si cred ca si pentru populatie, pentru ca in momentul de fata populatia este putin dezorientata, nu stie ce sa creada, informatiile sunt contradictorii. Unii spun ca va fi o explozie de cazuri, altii spun ca va fi o scadere", a explicat Alexandru Rafila.