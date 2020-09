Raport: Peste 7.000 de cadre medicale au murit din cauza COVID-19 la nivel mondial

"Faptul ca peste 7.000 de oameni mor incercand sa-i salveze pe altii constituie o criza de o amploare considerabila", a declarat Steve Cockburn, seful programului de justitie sociala si economica al Amnesty International, intr-un comunicat.Dintre aceste decese, cel putin 1.320 au avut loc in Mexic, "cel mai mare numar cunoscut pentru o singura tara", noteaza raportul intitulat "Pretul de platit pentru tratare".Un raport anterior al AI publicat pe 13 iulie vorbea despre 3.000 de lucratori din domeniul sanatatii din intreaga lume. Cresterea clara se explica prin cresterea numarului de cazuri de infectii in mai multe tari, precum si prin faptul ca sunt mai multe informatii disponibile.In urma Mexicului se afla Statele Unite (1.077 decese), Regatul Unit (649), Brazilia (634), Rusia (631), India (573), Africa de Sud (240), Italia (188), Peru (183), Iran (164) si Egipt (159), potrivit Amnesty International."Toti lucratorii din domeniul sanatatii au dreptul sa fie in siguranta la locul de munca, este un scandal ca atat de multi oameni platesc pretul final", a adaugat Cockburn.Potrivit acestuia, ar putea exista o "subraportare" a victimelor in mai multe tari. Iar faptul ca guvernul mexican tine o contabilitate detaliata ar explica numarul mare din aceasta tara in comparatie cu altele.La nivel global, COVID-19 a infectat 26,1 milioane de oameni si a provocat moartea a peste 865.000 de persoane.