Raport privind schimbarile aduse de pandemie: Serviciile de asistenta de la distanta vor creste, iar companiile vor migra de la evenimentele fizice la cele virtuale

In cadrul unui eveniment organizat in mediul virtual pentru prima data, in perioada 16-17 iunie, expertii si specialistii Cisco au explorat modul in care tehnologia va ajuta la modelarea noii normalitati pe care o traim."Aceasta criza a subliniat importanta de a avea tehnologii de infrastructura rezistente si scalabile la nivel global, pentru a asigura continuitatea afacerii, productivitatea si un mediu de lucru foarte sigur. Fiecare sector din economie a fost afectat diferit, iar intelegerea acestei noi normalitati si a impactului pe care il are asupra companiilor este esentiala in urmatoarea perioada", arata raportul companiei.Reprezentantii Cisco spun ca vor fi create experiente noi, iar online-ul devine esential."Companiile care vor sa ramana competitive vor trebui sa dezvolte servicii online si sa-si imbunatateasca sistemele de logistica si livrare. Cele cu strategii online sofisticate vor cauta noi modalitati de a imbunatati experienta clientilor. Retailerul Tesco, de exemplu, a inregistrat o crestere de 103% a vanzarilor online intr-un interval de cateva saptamani", se arata in raport.In ultimii zece ani, interfetele cu ecran tactil au devenit ceva normal. Datorita contextului actual, vom face mai rapid tranzitia catre interfete vocale si sisteme machine vision sau plati contactless. Aceste tehnologii vor ajuta atat la limitarea contactului fizic intre oameni, cat si cu suprafetele.De asemenea, asistenta medicala de la distanta, telemedicina si consultatiile virtuale vor revolutiona sistemul medical. Unii furnizori de servicii de telemedicina au raportat deja o crestere de 50% a programarilor video."Aceste tendinte, insa, vor fi vizibile in multe aspecte ale vietii noastre. Pentru call centere, de exemplu, tranzitia de la lucrul preponderent la birou la lucrul de la distanta a dus la rezultate surprinzatoare, in unele cazuri. Un director din sectorul bancar a declarat ca banca la care lucreaza a inregistrat o crestere de 40% a productivitatii echipelor care asigurau de la distanta serviciile de asistenta pentru clienti, mentionand ca revenirea angajatilor la sediul fizic al call center-ului ar putea sa nu mai reprezinte o optiune", releva raportul.In prezent, companiile lucreaza la planurile de revenire a angajatilor la birou, intr-un mediu sigur, sanatos si productiv."Ce schimbari au fost luate in calcul? Coridoare mai largi, cu trafic unic, o filtrare mai buna a aerului, sisteme de comanda fara atingere pentru lifturi si materiale antimicrobiene in cazul constructiilor noi. In cazul celor care raman sa lucreze de acasa, mai multe sesiuni de videoconferinta ii vor conecta cu restul colegilor", precizeaza compania.Mai mult, in intreaga lume, scolile au fost inchise si peste 1,2 miliarde de copii au fost nevoiti sa-si continue orele de la scoala acasa. Sistemul educational s-a schimbat dramatic. Cercetarile din domeniu sugereaza ca invatarea online ajuta la imbunatirea procesului de memorare a informatiilor, intr-un timp mai scurt, ceea ce inseamna ca schimbarile aduse de aceasta pandemie ar putea fi mentinute.In ceea ce priveste companiile, este esential ca acestea sa fie ajutate sa-si regandeasca modul de lucru, inclusiv cum sa-si mentina angajatii informati, cum sa respecte reglementarile stabilite de autoritati si cum sa asigure sanatatea fizica si psihica a angajatilor, mai arata raportul."Intr-un viitor nu foarte indepartat, companiile vor migra de la evenimente fizice la evenimente virtuale. Cisco Live, un eveniment la care au participat virtual peste 124.000 de oameni, este un astfel de exemplu. Pe termen lung, estimam o crestere accentuata a evenimentelor hibride, in care unele componente se desfasoara in spatii fizice, iar altele sunt livrate digital", spun reprezentantii companiei.Ei afirma ca din cauza pandemiei, companiile au implementat rapid masuri temporare, fara a avea o imagine completa a situatiei. Acum, insa, aceste masuri sunt reevaluate. Companiile vor trebui sa dezvolte strategii pentru aceasta noua normalitate, in centrul careia va sta crearea de modele de business mai solide si mai agile.Infrastructura digitala trebuie consolidata acum. Volumele de trafic in retea la care se presupunea ca vom ajunge peste doi ani au fost atinse aproape peste noapte. Notiunea de "ore de varf" a devenit acum un standard pentru aproape intreaga zi."Furnizorii de servicii si companiile de tehnologie, inclusiv Cisco, au actionat rapid pentru a asigura capacitati suplimentare, astfel incat retelele sa functioneze fara intreruperi. In viitor, nevoia de conectivitate va creste, la fel si dependenta companiilor de solutii cloud si Software as a Service (SaaS). In timp, Inteligenta artificiala (AI) va ajuta la automatizarea operatiunilor complexe din retea, sporind eficienta si permitand arhitecturi de retea mai agile", adauga ei.Securitatea cibernetica este in prim plan. Desi pandemia nu a dus la o crestere semnificativa a criminalitatii informatice, cercetatorii Cisco Talos au observat ca virusul COVID-19 este folosit ca tema in atacurile cibernetice - facandu-le sa para mai credibile."Organizatiile trebuie sa fie si mai vigilente, o infrastructura de retea strans integrata cu securitatea fiind esentiala", mai spun ei.Se remarca si o dependenta mai mare de date, automatizare si roboti."Robotii nu sunt afectati de virusii umani. Indiferent daca sunt utilizati pentru a livra produse alimentare, in asistenta medicala sau in fabrici, companiile realizeaza acum rolul important al robotilor atat in aceasta perioada, cat mai ales intr-o lume post-COVID-19. Lectiile invatate din aceasta experienta ne vor oferi o perspectiva asupra modului in care raspundem la viitoarele pandemii, prin intermediul Internet of Things (IoT) si big data", mai arata raportul.