Raport UE: Romania nu mai indeplineste nici unul din cele patru criterii pentru aderarea la moneda Euro

Ziare.

com

Raportul analizeaza progresele facute de cele sapte state membre din afara zonei euro care s-au angajat din punct de vedere juridic sa adopte moneda euro: Bulgaria, Cehia, Croatia, Ungaria, Polonia, Romania si Suedia. Regresul inregistrat de Romania este cat se poate de vizibil, dupa ce in raportul de convergenta din anul 2018 tara noastra indeplinea unul din cele patru criterii de aderare la euro.Raportul se bazeaza pe criteriile de convergenta, cunoscute si sub denumirea de "criteriile de la Maastricht", care sunt prevazute la articolul 140 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene: stabilitatea preturilor, soliditatea finantelor publice, stabilitatea cursului de schimb si convergenta ratelor dobanzilor pe termen lung. Se analizeaza, de asemenea, compatibilitatea legislatiei nationale cu normele uniunii economice si monetare.In privinta Romaniei, Comisia Europeana constata ca legea de functionare a Bancii Nationale a Romaniei nu a fost amendata de la momentul publicarii precedentului raport si, prin urmare, comentariile executivului european cu privire la progresele facute de Romania sunt asemanatoare raportului din 2018.In ce priveste stabilitatea preturilor, Comisia Europeana remarca faptul ca rata medie a inflatiei pentru o perioada de 12 luni, care este utilizata pentru evaluarea convergentei, a fost peste valoarea de referinta fata de evaluarea din 2018, Romania nerespectand acest criteriu.De la momentul raportului din 2018, inflatia "a crescut in mod constant la 4,1% in decembrie 2018 si a ramas aproape de referinta de 4% pe parcursul anului 2019". Mai mult, Comisia Europeana precizeaza ca se asteapta ca rata media a inflatiei sa continue sa se situeze pentru valoarea de referinta.Criteriul stabilitatii preturilor prevede ca rata inflatiei nu poate fi mai mare de 1,5 % peste rata celor 3 state membre care inregistreaza cele mai bune rezultate.Conform raportului, "in martie 2020, valoarea de referinta a fost de 1,8%, reprezentand media ultimelor 12 luni din Portugalia, Cipru si Italia, plus 1,5 puncte procentuale. Rata inflatiei in Romania este de 3,7%, cu 1,9 puncte procentuale peste valoarea de referinta".Criteriul finantelor publice este determinat de doua componenta: nivelul deficitului bugetar si cel al datoriei publice raportate la Produsul Intern Brut. Potrivit raportului, deficitul guvernamental al Romaniei a crescut de la 2,9% in 2018 la 4,3% in 2019. In ce priveste datoria publica, aceasta s-a situat la 34,7% din PIB in anul 2018 si la 35,2% in 2019.Pentru a indeplini acest criteriu de aderare la zona euro, deficitul bugetar nu poate fi mai mare decat 3 % din PIB, iar datoria publica nu poate fi mai mare decat 60 % din PIB. Avand datoria publica sub 60% din PIB, Romania indeplineste doar jumatate dintr-un criteriu de convergenta economica.Asemenea celorlalte sase tari analizate in raport, Romania nu indeplineste criteriul privind cursul de schimb, nefiiund un membru al mecanismului cursului de schimb (MCS II). La acest capitol, Comisia Europeana sesizeaza ca dupa o perioada de trei ani (2014-2016) in care moneda nationala a ramas la un nivel stabil de 4,5 RON/EUR, leul s-a depreciat incepand cu anul 2017. In ce priveste rata dobanzilor pe termen lung, aceasta a fost peste valoarea de referinta la momentul ultimei evaluari de convergenta a Romaniei in 2018.Rata dobanzii pe termen lung nu ar trebui sa fie mai mare de 2 puncte procentuale peste rata celor 3 state membre care inregistreaza cele mai bune rezultate in materie de stabilitate a preturilor.