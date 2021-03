Raportul Departamentului de Stat al SUA privind drepturile omului in Romania: Jurnalistii si magistratii, filati si intimidati si in 2020

Printre cei care au avut de-a face cu autoritatile pe care le-au investigat sau cu interpusii lor s-au numarat reporterii Alex Costache (TVR, colaborator G4Media) si Cosmin Savu (Pro TV), procurorul Horatiu Radu si judecatorul Razvan Pastila. In raport se mai mentioneaza ca reporterii au fost urmariti si filati, noteaza G4Media. "Violenta si hartuire: Unii reporteri din toata tara au continuat sa fie hartuiti, dati in judecata sau amenintati de catre autoritatile pe care le-au investigat sau de catre interpusii lor.In februarie (2020 - n.r.), reporterii Alex Costache de la TVR si Cosmin Savu de la ProTV au fost urmariti, filmati si intimidati de sase persoane inainte, in timpul si dupa ce s-au intalnit cu un procuror militar si un judecator la un eveniment privat intr-un restaurant.Filmari cu cei patru au fost prezentate pe 21 februarie de catre institutii de presa controlate de oligarhi si proprietari de mass-media care se confrunta cu acuzatii penale, in curs de ancheta sau arestati anterior pentru frauda Procurorii militari au deschis o ancheta privind supravegherea si filmarea ilegala. In aprilie (2020 - n.r.), procurorul general Gabriela Scutea a infirmat probele adunate de procurorii militari, sustinand ca nu sunt competenti sa investigheze acest caz", se arata in raportul Departamentuluiu de stat al SUA.Un alt caz legat de presa mentionat in raport este cel al jurnalistului Sebastian Oancea, de a Vrancea24.Pe 29 martie 2021, judecatoarea Daria Mihet de la Tribunalul Bucuresti a confirmat redeschiderea dosarului filajului la jurnalisti si magistrati solicitata de sefa interimara a DIICOT , Oana Patu, mai aminteste sursa citata. Judecatoarea Mihet este cea care nu a confirmat cererea de redeschidere a dosarului 10 August intrucat solicitarea a fost formulata doar cu privire la forma, nu si la fond, de catre fosta sefa a DIICOT, Giorgiana Hosu.