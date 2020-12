Raspunsul dat de liderul AUR la intrebarea daca are vreo legatura cu Rusia. "Alta decat ca ne luptam cu Moscova in Basarabia, pentru recuperarea Basarabiei, nu"

Intrebat, marti seara, intr-o emisiune la Antena 3, daca AUR are vreo legatura cu Moscova, co-presedintele Aliantei, George Simion, a afirmat: "Alta decat ca ne luptam cu Moscova in Basarabia, pentru recuperarea Basarabiei, nu. Consideram a fi cea mai mare plaga pentru Romania in ultimii 200 de ani Rusia sub diferitele forme statale pe care le-a avut - Imperiul Tarist, Uniunea Sovietica si Federatia Rusa condusa de Putin astazi".Intrebat, de asemenea, "in ce laborator de servicii secrete" a fost creat, co-presedintele AUR a raspuns: "In laboratoarele Colegiului National Gheorghe Lazar din Bucuresti si in laboratoarele Universitatii Bucuresti si a Universitatii Al. I. Cuza din Iasi. Eu acolo am studiat si a invatat marketing, am invatat sa folosesc retelele de socializare si am invatat sa spun adevarul, ceea ce in clasa politica actuala nu prea vedem".El a adaugat ca AUR nu este "nici PRM , nici PP-DD nici Miscarea Legionara".In ceea ce priveste cheltuielile cu campania electorala, formatiunea politica nou intrata in Parlament a cheltuit, conform liderului sau, in jur de 200-300 de mii de euro, bani proveniti din contributiile candidatilor si donatii afisate "transparent" pe site-ul partidului."Este mult pentru noi", a adaugat George Simion, referindu-se la cheltuielile din campania electorala.Fostul presedinte Traian Basescu a afirmat, luni seara, la Digi 24, ca AUR a facut "o campanie care nu pare de sorginte romaneasca"."E un turn inalt la Sankt Petersburg unde sunt trolii de toate natiile si care s-au mai bagat si in Brexit , s-au mai bagat si in alegerile din Statele Unite si nu exclud posibilitatea sa se fi bagat putin si in alegerile din Romania. Dar este, la acest stadiu, o speculatie", a declarat Basescu.