Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in august

Marfurile alimentare s-au scumpit in luna august cu 3,48%, fata de decembrie 2019, in timp ce pretul serviciilor a urcat cu 2,15%, iar marfurile nealimentare au scazut cu 0,09%, in aceeasi perioada."Preturile de consum in luna august 2020 comparativ cu luna august 2019 au crescut cu 2,7%. Rata anuala calculata pe baza indicelui armonizat al preturilor de consum (IAPC) este 2,5%. Rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (septembrie 2019 -august 2020) fata de precedentele 12 luni (septembrie 2018 -august 2019), calculata pe baza IPC, este 3,1%. Determinata pe baza IAPC, rata medie este 2,9%", arata datele INS.Marfurile alimentare s-au scumpit in luna august cu 3,48%, fata de decembrie 2019, in timp ce pretul serviciilor a urcat cu 2,15%, iar marfurile nealimentare au scazut cu 0,09%, in aceeasi perioada.Dintre marfurile alimentare, in luna august cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete cu 15,76%, fata de decembrie 2019, fasolea boabe si alte leguminoase cu 15,20%, fructele si conservele din fructe cu 14,13% si citricele si alte fructe meridionale, cu 13,18%. In aceeasi perioada, cartofii s-au ieftinit cu 6,94% si ouale, cu 4,21%.Dintre marfurile nealimentare, in august s-au scumpit tutunul si tigarile, cu 6,81%, fata de decembrie 2019, energia termica cu 2,96% si cartile, ziarele si revistele, cu 2,61%. Combustibilii s-au ieftinit in aceasta perioada cu 8,39%.La capitolul servicii, scumpiri s-au inregistrat la transportul aerian, cu 28,64%, in august fata de decembrie 2019, servicii postale, cu 12,41%, dar si la igiena si cosmetica, cu 4,87%.