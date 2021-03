Razvan Chereches, despre Vlad Voiculescu: "Rezultatele, intr-adevar, nu sunt la nivelul eforturilor"

Profesorul Razvan Chereches a afirmat ca are o relatie buna cu ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu, al carui consilier onorific a fost."Noi avem o relatie foarte buna. Motivul pentru care mi-am dat demisia nu a avut legatura cu el ca si persoana, am enorm de mult respect pentru el ca persoana, ca profesionist. Volumul de munca care il pune in minister e incredibil, adica la 12-1 noaptea echipa de la minister continua sa fie acolo. Rezultatele, intr-adevar, nu sunt la nivelul eforturilor bagate, ceea ce reprezinta o problema", a declarat Razvan Chereches, duminica seara, la Digi 24.Intrebat daca i s-a cerut demisia din functia de consilier al ministrului Sanatatii, Chereches a raspuns negativ. El a explicat ca videoclipurile de informare pe care le produce nu au legatura cu ministerul, ci le produce impreuna cu voluntari.CITESTE SI: INTERVIU Cum a ajuns Romania de la "ciuma Europei" la una din putinele tari in care numarul cazurilor de COVID e in scadere. Explicatiile unui expert in sanatate publica "Ce pot sa spun este ca am ajuns la concluzia ca timpul meu prefer sa il investesc in ceva care simt ca pot sa contribui direct. Toata campania de informare a populatiei care o fac, clipurile le fac in timpul meu liber, fara sa fiu platit de cineva si prefer sa-mi pun timpul si energia in ceva care sa aiba un efect direct. Am simtit ca in Ministerul Sanatatii sunt multi consilieri care pot sa contribuie mult mai mult decat mine si am preferat sa-mi orientez energia si eforturile intr-o directie in care am simtit eu ca e mai constructiva pentru mine", a mai declarat profesorul.Profesorul universitar doctor Razvan Chereches a anuntat, joi, ca a demisionat din functia de consilier onorific la Ministerul Sanatatii, fiind a doua demisie din echipa acestuia, din ultima perioada, dupa cea a lui Bogdan Oprea. Chereches a explicat ca experienta sa la minister a fost una amara si ca nu considera ca este cazul sa ramana intr-o functie, chiar si una onorifica, daca se simte inutil.