Răzvan Cherecheș îi pune la colț pe politicieni: „Din cauza lor s-a ratat campania de vaccinare.” Care sunt principalii vinovați

România se află sub un nou val de pandemie, iar situația pare tot mai grea de la o zi la alta. Răzvan Cherecheș, expert în sănătate publică, consideră că autoritățile române au gestionat prost situația, totul culminând cu ratarea campaniei de promovare a vaccinării.

Vom avea tot mai multe infectări cu noul coronavirus, iar lucrurile riscă să scape și mai mult de sub control dacă autoritățile nu se vor asigura că noile măsuri antipandemie sunt cu adevărat puse în practică. O spune expertul în sănătate publică Răzvan Cherecheș, care atenționează că ce e mai rău de abia urmează.

Cherecheș a explicat și unde s-a greșit în această perioadă și cum s-a ajuns ca valul 4 să aibă o intensitate atât de mare. În opinia sa, premierul Florin Cîțu este principalul responsabil, dar alături de el și miniștrii Sănătății din ultima perioadă, care au ratat reformarea Institutului Național de Sănătate Publică, precum și ceilalți politicieni care au monopolizat discuțiile pe timp de pandemie în loc să le permită experților să ia decizii.

Ziare.com: Se poate spune că acest val 4 ne-a luat cumva pe nepregătite și că va fi mai intens decât celelalte.

Răzvan Cherecheș: Așa e, putem spune și în felul acesta. Nu am avut cum să anticipăm câteva lucruri: Unu - cât de infecţioasă e tulpina Delta. La început nu se ştiau suficiente chestii despre tulpina Delta. Faptul că e cu 50% mai infecţioasă e enorm. La tulpina Alfa infectezi trei persoane, la tulpina Delta 6 persoane. Timpul de expunere e sub un minut. Încărcătura virală e de o mie de ori mai mare decât la tulpina Alpha. Deci, la ora actuală Delta e unul dintre cele mai infecţioase virusuri la care am fost noi oamenii expuşi.

Şi al doilea aspect: nici în cel mai negru coşmar nu mi-aş fi putut imagina că vom avea rate de vaccinare atât de mici. Că mesajele de la Guvern vor fi atât de iresponsabil şi triumfaliste către relaxare şi că atât de târziu, în toamnă, nu se va face nimic ca să contrabalanseze creşterea.

Totuși, se știa că în septembrie începe școală și că acest lucru implică anumite măsuri. S-a făcut ceva în acest sens?

Pentru începerea anului şcolar nu s-a făcut absolut nimic pe ventilaţie, distanţare, vaccinarea tinerilor peste 12 ani şi a profesorilor. Absolut nimic. Din perspectiva Ministerului Educaţiei vară a fost exact că vara trecută, o dulce vacanţă. Şi cât priveşte restul măsurilor, din nefericire, din cauza alegerilor din PNL, vedeţi că nu se ia nicio măsură mai dură aşa cum am am avea nevoie acum, că suntem la începutul valului.

Ca de fiecare dată, înaintea și în timpul unui val auzim fel de fel de prognoze, unele înfiorătoare. La ce ar trebui să ne așteptăm în următoarea perioadă dincolo de aceste mesaje contradictorii?

E foarte greu de spus, mai ales că nu e transferabilă experiența de la un val la altul. Totul depinde de infecțiozitatea tulpinii, pentru că acum avem tulpina Delta. Și depinde, desigur, de răspunsul nostru cât de mare va fi acest val. Sigur că acum răspunsul nostru e mult mai anemic decât la toate valurile anterioare.

Cum s-a ratat campania de vaccinare

Totuși, dacă e să ne amintim, la începutul campaniei de vaccinare toată lumea, în frunte cu coordonatorul campaniei, spunea că e un mare succes. Iar cei care atrăgeau atenția că există totuși niște probleme și că această campanie nu decurge chiar cum ar trebui erau puși în același rând cu negaționiștii și cu antivacciniștii.

Optimismul ăsta are de a face cu faptul că oamenii ăştia nu sunt specialişti şi nu ştiu ce vorbesc. Domnul Gheorghiţă nu e specialist în dinamica populaţională şi mobilizare populaţională. E medic militar. La noi partea de logistică de care s-a ocupat armata a mers impecabil. Nu am avut întreruperea lanţului de frig, nu am avut doze care să fi fost distruse în transport. Deci armata a făcut o treabă jos pălăria în ce priveşte transportul dozelor de la intrarea în ţara până la toate centrele de vaccinare în ţară.

Și atunci unde au apărut problemele?

Problema e că să-i convingi pe oameni să se vaccineze e complet altă meserie, e altă specialitate. Ține de comunicare, de publicitate, de convingerea oamenilor, de psihologie. Nu are nicio treabă cu logistica şi nu are nicio treabă cu Medicina. E complet altă mâncare de peşte. Să convingi mase de oameni să adopte un comportament nu are nicio treabă cu medicina, unde medicul spune: ia pastilele astea şi când ai ieşit din cabinetul lui tu faci ce vrei. Deci să convingi oamenii să se lase de fumat, acum ştim că degeaba îţi spune medicul să te laşi de fumat că te laşi sau faci ce vrei de fapt. Ce funcţionează sunt factorii de mediu.

Dar cum funcționează?

De exemplu, persoana care a produs cel mai mare impact pozitiv în sănătatea populaţiei în România a fost Aurelia Cristea, care a împins legea împotriva fumatului în locurile publice. Ea a adus o contribuţie mai mare la sănătatea populaţiei României decât orice medic din România pe tot parcursul vieţii lui. Domnul Gheorghiţă nu are expertiză pe zona de comunicare

şi pe zona de modificare comportamentală.

Şi atunci el când spune că totul merge bine, asta era momentan. Era clar pentru toată lumea care înţelegea cât de cât că ce au făcut ei de fapt e că au epuizat rezervorul de entuziaşti ai vaccinării la început, deschizând uşile larg în etapa a doua.

Dar cum ar fi trebuit procedat?

Celelalte ţări au deschis uşile încet şi au lăsat să populația să aibă acces în funcţie de grupurile de risc. Şi în felul ăsta au menţinut în populaţia generală entuziasmul asupra vaccinării, iar cei care ajungeau să se imunizeze au creat valuri în jurul lor, spunându-le celorlalţi: azi mă duc să mă vaccinez. Noi am epuizat repede şi practic în populaţia nevaccinată nu mai sunt împrăştiaţi oameni care ar vrea să se vaccineze. Care e un factor care contribuie.

Cine a greșit

Ce ați reproșa în primul rând Guvernului României, politicienilor în general?

Faptul că au monopolizat discuția și s-au băgat în față. Faptul că nu au luat măsurile care se impuneau la timp. Faptul că s-au complăcut în această situație sperând că valul 4 nu mai vine și nu s-au obosit să gândească o campanie serioasă de vaccinare care să-i convingă pe oameni. Și mai avem o problemă.

Fiecare ministru al Sănătății a eșuat în a face reformă la Institutul Național de Sănătate Publică. Acolo au ajuns persoane incompetente doar pe linie politică, fără ca vreun ministru să se gândească la faptul că, mai ales în pandemie, dar nu numai, România are nevoie de un institut cu profesioniști. Și toți politicienii au eșuat practic.

Spuneți că miniștrii Sănătății au eșuat. Cine este până la urmă cel mai vinovat de această situație?

Pentru guvernul de acum, nu încape îndoială: domnul Cîțu. Pentru că domnul Cîțu a preluat controlul asupra vaccinării de la Ministerul Sănătăţii. Noi acum avem trei structuri care se ocupă de vaccinare: avem CNCAV care ar fi trebuit să se ocupe exclusiv de transportul vaccinului. Dar şi-a asumat şi atribuţii pe zona de comunicare. Ministerul Sănătăţii care iarăşi depinde de prim-ministru pe zona de vaccinare, pentru că a fost mult prea mare tentaţia să vorbească despre asta.

Optim ar fi fost în felul următor: primul ministru să zică - tot ce ţine de vaccinare vorbeşte ministrul Sănătăţii. Şi el să nu zică un cuvânt, să tacă din gură în ce priveşte vaccinarea şi să fie o singură instituţie în România, care putea să fie Ministerul Sănătăţii, care să coordoneze tot ce înseamnă vaccinare în România. Şi CNCAV să fie subordonat Ministerului Sănănătății. Pentru DSP, de exemplu, era extrem de problematic. Pe de o parte, trebuia să se coordoneze cu CNCAV pe zona de vaccinare, pe de altă parte cu Ministerul Sănătăţii pe zona de raportare şi coordonare.

Nu e nevoie de lockdown

Totuși, premierul a anunțat în ultimul timp o serie de măsuri, iar printre acestea și unele care sporesc importanța certificatului verde și ar putea să-i convingă pe unii să se vaccineze. Cum vedeți toate acestea?

Trebuia să se facă asta încă din vară, acum e foarte târziu. Asta e prima chestie. Şi a doua chestie: cum o să implementeze exact treaba asta? Că au fost foarte multe idei bune care nu sunt implementabile. Cum o să verifice că se intră la un o nuntă sau la un botez într-adevăr numai pe bază de certificat? Cine are atribuţii în direcţia asta, cine dă amenzi? Aţi văzut, în Italia au anunţat că te duci la locul de muncă din 15 octombrie doar cu certificatul verde. Amenda e 1.000 de euro dacă nu te conformezi. La noi aţi văzut vreo discuţie legată de amendă? Nu! Aţi văzut cine e responsabil? Nu!

Trebuia făcută o campanie diferenţiată pe diverse grupuri ţinta. Ca tânăr care eşti sănătos, nu ai alte comorbidități, riscul pentru tine e mic. Dar ai o familie acasă, ai prieteni care au comorbiditati şi la care ţii. Există puncte de vulnerabilitate emoţională prin care pot fi accesaţi şi tinerii aceştia. Abordarea va fi fundamental diferită de o campanie făcută pentru pensionarii din mediul rural, de exemplu. „Vaccinul conţine fericire. Cât de fericiţi suntem că revenim la normal.” Bun, dar ideea e că oamenii nu erau stresaţi de revenirea la normal pentru că ei trăiau deja normal. Dacă mergeţi în oraşe mici sau în mediul rural, nimeni aproape nu poartă masca. Mai degrabă era un subiect de marginea drumului, nu e o realitate. Şi da, au mai fost câţiva oameni, dar poveştile sunt multe.

Ce măsuri ar trebui luate acum?

Ar trebui vaccinarea obligatorie pentru absolut toate categoriile profesionale care interacționează cu lumea. Plus cele care deja se știu de atât de mult timp: mască, spălat și evitarea aglomerațiilor.

Premierul a anunțat că România nu va mai intra în lockdown. Are dreptate sau e nevoie din nou de măsuri foarte severe?

Lockdown nu mă mai aştept să mai fie pentru că în primul rând nu mai are o utilitate atât de mare. Iar a doua chestie este că într-adevăr la ora actuală încă putem să controlăm şi cu măsuri mai blânde. Trebuie doar ca acele măsuri blânde să fie puse în practică, iar cineva să se asigure de asta.

Ads