Razvan Chereches si-a dat demisia din Ministerul Sanatatii. Era consilier onorific: "Experienta mea a fost una amara. Am crezut ca voi putea ajuta"

"Ieri mi-am inaintat demisia din functia de consilier onorific la Ministerul Sanatatii (pozitie neplatita)Experienta mea a fost una amara - am fost solicitat pentru un sfat bazat pe dovezi doar de 2 ori si am propus sugestii, idei si articole stiintifice (nesolicitate) catre Minister cu o frecventa de una pe zi (la inceput) si apoi cate una la 2-3 zile (probabil ca asteptarile mele au fost nerealiste) Am crezut ca voi putea ajuta , dar am descoperit ca functia a fost literal una onorifica - echipa din Minister este mult prea prinsa ca sa utilizeze experienta consilierilor (aceasta a fost situatia in cazul meu)Nu consider ca este cazul sa raman intr-o functie (chiar si una onorifica) daca ma simt inutil", a scris Razvan Chereches pe Facebook El mai spune ca a semnalat de multe ori mai multe aspecte prioritare, cum ar fi testarea, comunicarea, raportarea transparenta a datelor, dar si necesitatea formarii Institutului National de Sanatate Publica, dar ca "nu mai are rabdare".