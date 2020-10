Episcopul Husilor, despre Sfanta Parascheva: "Poarta povara necredintei, a urii ateiste a progresistilor din agora virtuala sau reala"

Ierarhul a reiterat ideea ca pelerinajul de la Iasi, interzis de autoritati in contextul crizei sanitare, ar fi putut avea loc cu respectarea masurilor impuse de pandemie."Mai mult ca niciodata, in anul acesta pandemic, cand umanitatea este zguduita de un virus, care ne tulbura sanatatea, viata, existenta, Sfanta Parascheva poarta povara necredintei, a urii ateiste a progresistilor din agora virtuala sau reala, a agoniei celor care vor sa anihileze orice palpaire firava a credintei, a celor mandri si cu reflexe luciferice, care cred in minciuna iluziei lor ca o pot carantina pe Sfanta in casa ei. De asemenea, Sfanta Parascheva poarta povara suferintei credinciosilor, aidoma lui Iov, carora le-a fost furata, prin argumente si sofisme elaborate, exact bucuria imbratisarii si intalnirii fata catre fata cu cea pe care o simt, in puterea cuvantului, ca fiind 'mult folositoarea'. Iasiul a devenit pentru cateva zile un adevarat pustiu al Carantaniei, unde Ispititorul a imbracat savuros, fariseic si ipocrit, nenumarate ipostaze, netinand cont ca bucuria sarbatorii se putea desfasura in conditii de respectare, cu strictete, a recomandarilor sanitare in vreme de pandemie si cu incredintarea ca orice crestin, iubindu-si aproapele, se protejeaza atat pe sine, cat si pe cei din jurul sau. Dar, asa cum deja stim, sfidarea credintei nu are nevoie de argumente pentru a se instala. Este nevoie doar de determinare si, mai ales, de consecventa. Peste cateva zile isi va cauta nestingherit rezidenta undeva prin Bucuresti", a afirmat episcopul intr-un mesaj postat pe site-ul Episcopiei Husilor.Criticat in ultimele zile in mediul online dupa ce a ironizat faptul ca autoritatile au decis interzicerea pelerinajului de la Iasi, afirmand ca "virusul este pitit dupa coltul tuturor bisericilor", ierarhul Husilor, care in luna septembrie a fost infectat cu SARS-CoV-2 si s-a vindecat dupa doua saptamani de spitalizare, a declarat ca nu neaga existenta virusului, ci a criticat doar incapacitatea autoritatilor de a gestiona situatia."Pentru manipulatorii de serviciu: cred ca exista COVID-19 (nu a fost nevoie sa trec printr-o asemenea experienta ca sa ajung la o asemenea concluzie; credinta in Dumnezeu si profesionalismul medicilor m-au ajutat de am depasit, cu liniste interioara si speranta multa, acest moment de incercare din viata mea). In egala masura, cred ca exista si virusul ateismului sovietic reciclat, pe care il vedem ca se napusteste vehement si furibund asupra Bisericii Ortodoxe Romane, dar fara succes concret asupra dimensiunii interioare a sufletului, pentru ca Dumnezeu ne-a harazit cu darul imunitatii credintei atat in vremea comunismului ateu - cel mai cumplit microb al umanitatii secolului al XX-lea -, cat si in vremurile 'omului recent', multiplicat in diversele tulpini ale progresimului neomarxist contemporan. Sunt pentru respectarea recomandarilor sanitare pe vreme de pandemie cu maxima si responsabila strictete - dovada stau toate interventiile mele scrise inca din vremea starii de urgenta -, insa fara a trece cu vederea ingerintele statului in trairea actului credintei, care au drept finalitate nefasta lezarea si limitarea, in mod profund si discretionar, a libertatii religioase", a mai spus Ignatie.