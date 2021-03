VIDEO Prima reactie a Politiei Romane in cazul perchezitiei ratate din Ilfov

"Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, cu privire la o perchezitie care ar fi fost efectuata, ieri, de catre politisti din cadrul Politiei Transporturi, in judetul Ilfov, la o alta adresa decat cea mentionata in mandat , Centrul de Informare si Relatii Publice al Inspectoratului General al Politiei Romane este abilitat sa comunice urmatoarele: conducerea Politiei Romane a dispus verificari, prin specialistii Directiei Control Intern, urmand ca, in baza verificarilor efectuate, sa fie dispuse masurile legale care se impun", a anuntat IGPR.Reamintim, mascatii Serviciului de Actiuni Speciale din cadrul Politiei Romane au descins in dimineata zilei de miercuri, 3 martie, la o adresa gresita din Clinceni , judetul Ilfov.O femeie si fiica ei au fost trezite cu noaptea in cap de mascati, care le-au distrus usa si le-au imobilizat folosind violenta Proprietara i-a urmarit pe cei din fortele speciale in timp ce-i paraseau proprietatea si le-a cerut cu vehementa sa-i explice ce s-a intamplat. Unul dintre politistii care apar pe filmare se recomanda a fi comisar-sef la Politia Transporturi.Femeia mai spune ca a sunat la 112, dar la primul apel i-a fost inchis telefonul. A chemat si salvarea, fiica ei avand nevoie de ingrijiri dupa ce a facut un atac de panica.