Reactia ANP, dupa acuzatiile avocatei lui Dragnea: "Sistemul penitenciar asigura aplicarea regimului de detentie si de recuperare nediscriminatoriu"

De asemenea, ANP precizeaza ca se asigura tratamentul de recuperare si conditiile care garanteaza respectarea demnitatii umane."Sistemul administratiei penitenciare asigura, in conformitate cu prevederile legale si in conditii care garanteaza respectarea demnitatii umane, aplicarea regimului de detentie si a tratamentului recuperativ in mod unitar, nediscriminatoriu, pentru toate persoanele private de libertate. Persoanele condamnate beneficiaza de asistenta medicala, tratament si ingrijiri in mod gratuit sau contra cost, in conditiile legii, la cerere sau ori de cate ori este necesar, conduita terapeutica fiind stabilita de personalul medical propriu sau cel al unitatilor sanitare din afara sistemului penitenciar, dupa caz", a transmis, joi ANP, dupa acuzatiile pe care le-a facut avocata lui Liviu Dragnea.ANP a mai precizat ca "dreptul la plimbarea zilnica si cel de participare la activitati de reintegrare sociala se asigura in conformitate cu prevederile Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal"."Subliniem ca, prin activitatea judecatorului de supraveghere a privarii de libertate, desfasurata la nivelul unitatii penitenciare, exercitarea drepturilor prevazute de Lege pentru persoanele custodiate este permanent supusa supravegherii si controlului legalitatii", a mai transmis institutia.Avocata lui Liviu Dragnea, Flavia Teodosiu, afirma ca acesta are mai multe hernii la coloana, afectune care s-a agravat si ca era programat la consult medical in 30 iunie. Dupa ce, in 25 iunie, discutia cu Anca Alexandrescu a fost facuta publica, Liviu Dragnea nu a mai fost dus la spital nici pana in acest moment.In plus, fostul lier PSD a fost sanctionat administrativ si disciplinar, deciziile comisiei din cadrul Penitenciarului Rahova fiind atacate de catre avocata sa.