Reactia BOR dupa ce Daniel Funeriu a cerut ca profesorii de religie sa nu mai raspandeasca teorii conspirationiste: "Este un mesaj binevenit pentru noi"

Pozitia Bisericii Ortodoxe Romane la initiativa fostului ministru: "Apelul public al domnului Daniel Funeriu este unul sincer, bine intentionat si binevenit pentru noi toti".Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu, a declarat pentru Ziare.com ca ingrijorarea legata de presupusa pozitionare irationala a unor profesori de religie fata de gravitatea contaminarii cu virusul COVID-19 ar fi, in realitate, nejustificata."Imaginarea unor exceptii ramane posibila, dar practic nesemnificativa. Merita precizat si faptul ca profesorii de Religie, ca si ceilalti profesori, sunt angajatii unitatilor de invatamant, nu ai Bisericii", adauga acesta.Reprezentantul BOR mai sustine ca pozitia Patriarhiei Romane, a Bisericii Ortodoxe si a reprezentantilor ei a fost constant una realista si ferma cu privire la riscurile majore de imbolnavire din timpul pandemiei."Intensa campanie umanitara, dar si de promovare a regulilor sanitare desfasurata de BOR spune totul despre discernamantul de care suntem chemati sa dam dovada mai ales in perioadele de criza pe care trebuie uneori sa le traversam. Realist si solidar, informati si implicati, imunizati la manipulari de orice tip, evitand excesele in orice directie".