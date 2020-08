Reactia fostului director de la Magurele, demis de ministrul Anisie: Sunt uimit. Am fost demis in graba, fara nicio discutie

Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a provocat, vineri seara, un adevarat scandal , hotarand sa il demita din functie pe unul dintre cei mai titrati cercetator roman, "parintele" Laserului de la Magurele, Nicolae Zamfir.Intr-o interventie telefonica la Digi24, Nicolae Zamfir a declarat ca impotriva sa, dar si a Institutului pe care l-a condus s-a dus in ultima perioada o lupta de denigrare, fara argumente solide."Am primit si eu cu stupoare vestea, sunt uimit de faptul ca am fost demis in graba, deodata, fara nicio discutie. In afara de campania de presa, de denigrare, din ultimele luni, nu stiu alt motiv, pentru ca proiectul merge foarte bine, suntem aproape de finalizare. In Institut au fost niste probleme niste probleme privind nerespectarea unor reguli privind protectia la radiatii nucleare. Bineinteles, a trebuit sa iau masuri, caci acesta este rolul unui director. Cei care au incalcat aceste reguli au gasit de cuviinta ca trebuie sa protesteze, sa duca o campanie de denigrare", a declarant Zamfir.Acesta spune ca implementarea proiectului dezvoltat de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei este in termen si ca nu exista niciun fel de motive sa i se impute ceva."Decizia de revocare nu invoca niciun motiv. A fost o campanie destul de agresiva in presa cu lucruri neargumentate, false, legat, de asemenea, de implementarea proiectului si de apartenenta la acel ERIC, la care noi nu avem nicio vina. Mi-am facut datoria complet, asa cum am promis in urma cu 10 ani, cand am aplicat pentru proiect. Nu stiu care au fost adevaratele motive, dar cred ca a fost o combinatie de pretexte.Este un numar de protestatari. Relativ la cei peste 900 de angajati reprezinta un numar mic. In loc sa aleaga calea dialogului, pentru ca i-am invitat de fiecare data sa discuta, au ales denigrarea mea si a proiectului. Unul dintre protestatatari (Nicolae Marginean, cel care a fost numit de ministrul Monica Anisie in locul lui Nicolae Zamfir - n.r.) a fost demis pentru ca a incalcat grav regulile institutului, iar noul director a fost sanctionat pentru abateri grave de la regulile privind protectia impotriva radiatiilor nucleare.Sunt instalatii nucleare, acceleratoare, si conform legii trebuie sa supraveghem atat mediul, cat si personalul care lucreaza, astfel incat sa nu perturbam in niciun fel mediul inconjurator, iar personalul care lucreaza sa fie afectat. Domnul Marginean avea responsabilitatea sa faca aceste masuratori si nu le-a facut. Si de aici si consecinta faptului ca a fost sanctionat. Este unul dintre contestatari", a precizat fostul director al Institutului.Nicolae Zamfir, directorul celui mai mare proiect de cercetare din Romania - laserul de la Magurele (ELI-NP), a fost revocat din functie. Potrivit surselor Edupedu.ro, ministrul Educatiei, Monica Anisie, a emis un ordin prin care revoca un alt ordin dat tot in timpul mandatului sau si prin care era de acord de acea data cu prelungirea mandatului detinut de Nicolae Zamfir in fruntea Institutului National Fizica si Inginerie Nucleara (IFIN-HH), care implementeaza proiectul laserului de la Magurele.Monica Anisie anuleaza astfel ordinul emis de secretarul de stat responsabil cu Cercetarea, Dragos Ciuparu, care ii prelungise lui Zamfir mandatul de director al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (IFIN-HH).Nicolae Zamfir este director al Institutului de Fizica Nucleara "Horia Hulubei" inca din 2004, an in care a revenit in tara de la Yale University, SUA, unde a fost profesor si cercetator in cadrul Wright Nuclear Structure Laboratory din 1997 pana 2004. Institutul de Fizica Nucleara este institutia care implementeaza in Romania proiectul laserului de la Magurele (Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics ELI-NP), Zamfir fiind directorul proiectului inca de la lansarea acestuia