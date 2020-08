Reactia Gabrielei Firea dupa ce generalul Ionel Oprea a fost pus in fruntea DSP Bucuresti: "Militari pusi sa acopere prostia si afacerile din pandemie!"

Primarul general cere din nou demisia sau demiterea ministrului Nelu Tataru "Militari pusi sa acopere prostia si afacerile din pandemie! Cat ii mai tratati ca pe niste fiinte inferioare pe romani, "dragi" guvernanti? Cat ne mai mintiti, manipulati, prostiti? Azi, o noua dovada a lipsei de respect fata de oameni pe care o manifesta Guvernul PNL ! A aflat o tara intreaga despre haosul care domneste, la 5 luni de la debutul pandemiei, in majoritarea DSP-urilor din tara, in frunte cu Bucuresti! Dupa atatea luni de zile, nu s-au dimensionat corespunzator cu personal, nu s-au dotat, nu au proceduri eficiente, reguli clare. Zile in sir se suna la DSP-uri si nu raspunde nimeni! Pacientii sunt transferati fara nicio noima cu precadere la unele spitale , pentru a le sufoca, in timp ce altele sunt goale sau lejere", a scris, vineri, pe Facebook , Gabriela Firea.Aceasta cere "demisia sau demiterea imediata a ministrului sanatatii"."Nou ministru al sanatatii sa faca urgent ordine in DSP-uri! Mai mult, circumstanta agravanta, in loc sa demita, macar, directorul DSP Bucuresti (fin ministrului Educatiei - PNL), aceasta doamna Nicolescu ramane in continuare la carma DSP Bucuresti, cu o singura dar grava modificare! I s-a adus un coordonator militar!! Auziti, militar! Un general!! Pai ce treaba are Armata cu Sanatatea? Nu mai suntem in stare de urgenta! Nu mai suntem sub ordonante militare! Toata omenirea se relaxeaza inteligent, numai noi aducem comanda militara in Sanatate, pentru ca Guvernul nu este in stare sa demita politrucii si incompetentii din DSP si Ministerul Sanatatii", a mai scris Firea.Aceasta considera ca "este inimaginabil ce se intampla".Secretarul de stat Ionel Oprea va coordona Directia de Sanatate Publica a municipiului Bucuresti, in urma unei decizii a ministrului Sanatatii Nelu Tataru.