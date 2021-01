Reactia grupurilor civice fata de Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru Modernizarea Romaniei: E inacceptabil comportamentul sau fata de minori si profesori

Intr-o scrisoare deschisa, reprezentantii organizatiilor civice semnatare considera inacceptabil atat comportamentul public al lui Alexandru Cumpanasu fata de minori, cat si atitudinea acestuia in raport cu profesorii, potrivit vedemjust.ro Totodata, solicita o reactie din partea membrilor organizatiilor pe care le conduce aceasta persoana."Solicitam o reactie imediata, ferma si publica de delimitare fata de acesta din partea membrilor ce fac parte din Asociatia pentru Implementarea Democratiei, condusa de Alexandru Cumpanasu.Precizam ca, in ciuda a ceea ce vrea sa afiseze aceasta asociatie, numarul si identitatea membrilor sai este necunoscuta: pe site-ul asociatiei nu este nicio informatie in acest sens, iar in evidentele Ministerului Justitiei sunt inscrisi doar trei membri, cei fondatori.Or, ne este greu sa credem ca, un ONG care a primit milioane de euro de la stat pentru proiecte ale caror rezultate sunt necunoscute sau cel putin controversate, are doar trei membri; o reactie imediata, ferma si publica de delimitare fata de acesta din partea organizatiilor ce fac parte din Coalitia Nationala pentru Modernizarea Romaniei, al carui presedinte este Alexandru Cumpanasu.Precizam ca, potrivit site-ului acestei structuri, Coalitia ar numara asociatii, fundatii si sindicate: 41 la nivel national si 21 la nivel teritorial. Spre stupefactia noastra, din aceasta structura fac parte asociatii care pretind ca promoveaza drepturile copilului si militeaza impotriva violentei in scoli, respectiv asociatii ale profesorilor si ale studentilor, care pana acum nu au avut vreo reactie.De asemenea, printre membrii Coalitiei ar fi si doua federatii ale politistilor si Corpul National al Politistilor, structuri din care e posibil sa faca parte politisti ce desfasoara ancheta penala in acest caz", scriu grupurile civice.Organizatiile mai precizeaza ca, "dincolo de aspectele juridice care urmeaza a fi lamurite de organele penale cu privire la dialogul avut de personajul amintit cu minorii pe retelele de socializare si fotografiile postate de acesta, reamintim publicului: ca este considerat ca fiind spatiu public orice mediu la care au acces mai mult de doua persoane si ca legea interzice urmatoarele comportamente:- daca un major doar propune unui minor care nu a implinit varsta de 16 ani sa se intalneasca cu scopul de a intretine relatii intime, fapta constituie infractiunea numita racolarea minorilor in scopuri sexuale (art. 222 Cod penal);- daca un major intretine relatii intime cu o persoana avand varsta sub 16 ani, cu acordul acesteia, fapta constituie infractiunea numita actul sexual cu un minor (art. 220 Cod penal);- daca un major convinge un minor care nu a implinit varsta de 14 ani sa asiste la comiterea unor acte cu caracter exhibitionist sau ii pune la dispozitie materiale cu caracter pornografic, fapta constituie infractiunea de coruperea sexuala a minorilor (art. 221 alin. 4 Cod penal);- daca o persoana comite acte de exhibitionism in public, fapta constituie infractiunea numita ultrajul contra bunelor moravuri (art. 375 Cod penal).Incurajam pe oricine, indiferent de varsta, sa recunoasca daca a fost expus unui comportament infractional de tipul celui descris in aceasta scrisoare, sa nu se teama si sa anunte imediat Politia sau Parchetul pentru a se initia procedurile judiciare", se mai arata in scrisoarea deschisa.Documentul a fost semnat de Asociatia ACREMIS, Rezist Iasi, Oradea Civica 2017, Voci pentru Democratie si Justitie - vedem Just, Brasovul Civic,Coruptia Ucide,Freedom House Romania, Va Vedem din Iasi, Va Vedem din Sibiu, Asociatia civica VOLUNTARI IN EUROPA, Reset, #activAG Pitesti, #rezist MILANO, Asociatia Aradul Civic,Grupul Civic Madrid Ro,Stafeta Steagului Uniunii Europene, Cuza Vrea Dreptate Iasi, Diaspora Franta solidara cu Romania,Rezistenta Civica Galati, Canada Save Rosia, Diaspora Milano, Diaspora.ro, #rezist Galati si Actiunea Civica Galati.Citeste si: