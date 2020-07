Reactia IGPR dupa mutarea sefului Politiei Rutiere din Bucuresti, la Sectia 17: "Decizia a fost luata de Politia Capitalei cu acordul ofiterului"

Ofiterul schimbat din functie ar fi transmit=s date eronate superiorilor

IGPR transmite ca ministrul de Interne nu a solicitat coloana oficiala, iar schimbarea din functie a politistului a fost facuta cu acordul acestuia, de catre Politia Capitalei."Referitor la informatiile vehiculate in spatiul public, privind mutarea unui ofiter al Brigazii Rutiere la Sectia nr. 17 de Politie din Bucuresti, facem urmatoarele mentiuni:Ion Marcel Vela, ministrul afacerilor interne , nu a folosit niciodata de la preluarea mandatului coloane oficiale pentru deplasarea in interes de serviciu sau interes personal si nici nu a solicitat acest lucru.De asemenea, politistilor Brigazii Rutiere nu li s-a solicitat sa execute misiuni de insotire ca antemergator pentru Inspectorul General al IGSU si nu a fost solicitat niciun motociclist care sa execute misiuni de insotire pentru acesta.Decizia de mutare a ofiterului la Sectia nr. 17 de Politie din Capitala nu a fost luata de conducerea Ministerului Afacerilor Interne, ci de conducerea Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, iar acest lucru s-a efectuat cu acordul ofiterului mutat.Subliniem faptul ca mutarea ofiterului din functia de adjunct al sefului Brigazii Rutiere, pe o alta functie de conducere, la o sectie de politie din Bucuresti, s-a realizat avand la baza analiza efectuata la nivelul Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti si necesitatea de eficientizare a activitatii la nivelul acestei unitati", a aratat IGPR intr-un comunicat de presa.Politia mai transmite ca, "de asemenea, un alt aspect care a dus la aceasta decizie a fost faptul ca, respectivul ofiter a transmis superiorilor date eronate despre modul de desfasurare a misiunilor din competenta si a incercat sa transfere responsabilitatea pentru acest lucru agentilor din teren ai Brigazii Rutiere, neasumandu-si responsabilitatea pentru deciziile manageriale".La final, in comunicat se precizeaza ca "pentru conducerea Ministerului Afacerilor Interne, respectarea legii si siguranta cetatenilor vor fi intotdeauna pe primul loc si nu va exista nicio abatere de la acest crez".Luni, 6 iulie, ziarul Libertatea a publicat o informatie, conform careia Sindicatul Europol acuza ca seful de la Rutiera a fost schimbat pentru ca o coloana a intarziat cinci minute. Potrivit sursei citate, coloana era pentru generalul IGSU Dan Paul Iamandi.