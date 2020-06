Politiei Capitalei reactioneaza dupa aparitia videoclipurilor care indeamna oamenii sa-si dea masca jos: Amenzile sunt intre 500 si 2.500 de lei

Ziare.

Anuntul a fost facut dupa ce pe retele de socializare au aparut mai multe videoclipuri in care oamenii sunt indemnati sa isi dea masca jos.Momentan nu s-au dat amenzi, in acest caz."Urmare a aparitiei in spatiul public a unor videoclipuri prin care se indeamna la nepurtarea mastii de protectie facem urmatoarele precizari:Potrivit Legii nr. 55/2020 si H.G. nr.476/2020, cu referire la prevederile ordinului comun al ministrului sanatatii si ministrului afacerilor interne , in spatiile publice inchise, spatiile comerciale, mijloacele de transport in comun si la locul de munca se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie.Nerespectarea acestei masuri se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 500 lei - 2.500 lei", a transmis Politia intr-un comunicat de presa.Intr-o piata inchisa, cateva persoane afiliate miscarii ati-masca de protectie, le cer oamenilor sa isi dea masca jos.Politia mai precizeaza ca, "potrivit actelor normative mentionate, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleasi familii, iar organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanta de minimum 2 metri unul fata de celalalt, precum si cu purtarea mastii de protectie. Aceasta contraventie se sanctioneaza cu amenda de la 3.000 lei - 15.000 lei".In astfel de cazuri, amenzile se pot plati la jumatate in termen de 15 zile de la data primirii procesului verbal.Marti, Grupul de Comunicare Strategica a transmis un raport conform caruia, in 24 de ore au fost inregistrate 388 de noi cazuri de coronavirus si 17 noi decese din cauza acestei boli.