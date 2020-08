Reactia violenta a soferului care l-a accidentat intentionat pe pilotul de raliuri Alex Filip, aflat pe bicicleta: "M-a injurat si m-a amenintat, desi eram plin de sange si cu politia de fata"

Incidentul a avut in cursul zilei de marti, 18 august, pe raza comunei Corbeanca, acolo unde sportivul roman isi facea antrenamentul pe bicicleta, "bucla mea clasica de 75 de kilometri".Alex Filip a relatat intamplarea socanta, in linii mari , pe contul personal de Facebook , dar spune ca detaliile sunt mai grave.Soferul care l-a acrosat intentionat cu masina a continuat sa fie agresiv si sa-l ameninte pe Filip, chiar si dupa ce sportivul cazuse de pe bicicleta. "Era in continuare enervat ca ce cautam eu pe strada, m-a injurat, m-a tot amenintat, desi eram plin de sange, iar politia era de fata", explica Alex Filip.Pilotul a relatat cum soferul l-a terorizat inainte sa-l loveasca efectiv."Mergeam in Corbeanca, pe soseaua principala. Se mergea foarte incet pentru ca era aglomerat. M-a depasit de mai multe ori, de fiecare data din ce in ce mai aproape. In momentul in care chiar era sa ma loveasca, am strigat si am dat cu mana in masina lui, sa ma vada. In momentul ala s-a enervat groaznic, a pus frana si a tras de volan, voit sa ma loveasca. Problema a fost ca pe trotuar era parcata o masina si m-am lovit de masina aia. Practic am fost prins intre doua masini. In felul asta m-am lovit destul de tare. Probabil ca, daca nu era acea masina, as fi avut loc sa franez si sa-mi mentin echilibrul pe trotuar", a mai relatat pilotul de raliuri.Alex Filip sustine ca a fost doar la cativa centimetri de a-i fi foarte grav afectata vederea: "Sunt ok acum. Putea fi mult mai grav. Am o perforare langa pleoapa ochiului. La un centimetru mai aproape daca era, mi-as fi pierdut ochiul. Slava Domnului, sunt doar julit, smotocit, dar sunt functional".Sportivul mai spune ca si daunele sunt mari."Pagubele sunt destul de mari, nu am dus bicicleta inca la constatare. Este o bicicleta scumpa, de concurs, echipamentul la fel, casca probabil ca e sparta. Urmeaza sa ma duc sa-mi recuperez bicicleta care a ramas in curtea unei vecine pentru ca am plecat cu ambulanta aseara", povesteste Alex Filip.Pilotul sustine ca identitatea soferului ii este inca necunoscuta, interactiunea cu acesta fiind una minima, dupa ce nu s-a mai putut ridica si a fost preluat direct de o ambulanta.Soferului i s-a deschis dosar penal. In zilele urmatoare, Alex Filip se va intoarce la Politia Buftea pentru a oferi declaratii si a afla mai multe detalii despre barbatul care l-a accidentat.