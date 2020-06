Reactia vloggerului Colo, dupa ce Politia a deschis ancheta pentru afirmatiile sale

Ziare.

Intr-un clip video postat pe canalul sau de YouTube, intitulat "imi cer scuze!", Colo spune ca totul a fost o "gluma extraordinar de proasta"."Daca stau acum sa gandesc la rece chestia asta, a fost o gluma extraordinar de proasta, recunosc lucrul asta si vreau sa va spun ca imi pare rau. In ultima perioada, pe Facebook, a izbucnit asa un mare scandal si am fost implicat in el de catre mai multi influenceri, de catre mai multe persoane cunoscute in aceasta industrie, si vreau sa-mi cer scuze fata de ei personal, in primul rand, pentru ca acest clip este extras dintr-un live de divertisment pe care l-am facut acum cativa ani, imi cer scuze in mod oficial pentru ca videoclipul meu a deranjat. Nu reprezinta in niciun caz nici valorile mele morale, nici felul meu de gandire", a afirmat vlogger-ul.El a mai povestit ca respecta toate femeile si, in plus, are o iubita de 6 ani de zile si nu a ridicat niciodata mana la ea: "Nu sunt de acord cu violenta asta fata de femei"."Va spun sincer, respect toate femeile pentru ca eu am fost crescut de mama mea, care mi-a oferit cea mai buna educatie si mi-a spus sa respect toate femeile din aceasta lume. Credeti-ma ca sunt impreuna cu o fata de 6 ani de zile.Alexandra este iubita mea si o iubesc ca pe ochii din cap. Niciodata nu am ridicat mana la ea si nu sunt de acord cu violenta asta fata de femei sau de catre orice fel de alte lucruri. Nu as fi vrut niciodata sa jignesc in mod oficial pe cineva. Chiar si neoficial", a mai spus el.Vlogger-ul a insistat ca acel videoclip este mai vechi si nu avea "cea mai buna gandire"."E de mult timp acest videoclip cu mine pe internet si va spun sincer ca nu aveam cea mai buna gandire, cea mai buna mentalitate, nu aveam acest numar de abonati, nu stiam ca ma adresez unui public atat de fraged. Luam totul la deradere si la misto pentru ca mereu am facut un show de entertainment, n-am avut ca scop niciodata sa jignesc pe nimeni, n-am avut ca scop sa ajung public in fata voastra si sa-mi cer scuze", a completat el.Puteti urmari clipul aici: Politia Capitalei a deschis o ancheta dupa ce vlogger-ul Alexandru Balan a instigat la violarea minorelor, dupa ce a povestit o experienta personala pe care a avut-o cu o fata de 16 ani."In urma informatiilor aparute in media, cu privire la anumite declaratii ale unui barbat ce activeaza in zona online, Directia Generala de Politie a Municipiului Bucuresti s-a sesizat din oficiu si a demarat verificari pentru stabilirea situatiei de fapt si de drept", a precizat luni Politia Capitalei.Verificarile au inceput dupa ce tanarul a afirmat, intr-un videoclip postat pe YouTube, cu referire la adolescente, ca unele dintre ele merita "sa le dai cu palmele, sa le tii cu capul de pereti, sa le pui piciorul pe fata"."Colo" este urmarit, pe YouTube, de peste 850.000 de persoane.