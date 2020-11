Actrita Monica Davidescu, dupa moartea Dragai Olteanu Matei: "La ultima intalnire, Draga era doar bucurie"

"Drum lin printre stele, Draga Olteanu Matei! Noi, cei care te-am cunoscut si care am avut sansa de a-ti fi alaturi in scena, iti vom duce dorul. Dumnezeu sa o odihneasca! Condoleante familiei si prietenilor!", scrie pe Facebook Monica Davidescu.Ea arata ca la ultima intalnire a invatat de la Draga Olteanu Matei "puterea privirii fara cuvinte"."La ultima intalnire, cu un an in urma, Draga era doar bucurie. Cu multi ani in urma, in scena, in 'Crima pentru pamant', am invatat de la dansa puterea privirii fara cuvinte", mentioneaza Monica Davidescu.Actrita Draga Olteanu Matei a decedat in cursul noptii de marti spre miercuri, la varsta de 87 de ani.