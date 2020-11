Reactii furioase pe Facebook: manelistul Dani Mocanu, acuzat de ranirea unui leu folosit intr-un videoclip. El risca un nou dosar penal

Mai multe persoane au scris pe Facebook ca au sesizat Politia in acest caz. De cealalata parte, Vali Mocanu spune ca leul a fost tratat "ca un bebelus", iar ranile fac parte din regie si reprezinta, de fapt, un "machiaj profesional".Manelistul Dani Mocanu risca un dosar penal dupa ce a aparut intr-un videoclip alaturi de un leu. In imagini se vede ca animalul este ranit la spate, dar si in zona membrelor inferioare.Incidentul a fost sanctionat de internauti care le-au cerut autoritatilor sa intervina de urgenta. In paralel au fost formulate mai multe plangeri catre Politie si Garda Nationala de Mediu. Manelistul nu este la prima ciocnire cu politistii. El mai are un dosar penal pentru proxenetism si trafic de persoane, arata Digi24 Dani Mocanu a raspuns celor care s-au aratat revoltati, intr-un video postat pe YouTube. El spune ca animalul a fost tratat "ca un bebelus" si i s-a oferit "tot ce si-ar putea dori vreodata un animal". Cataretul mai spune ca pentru acest videoclip felina a avut parte si de "machiaj profesional", pentru a arata cat mai "fioros".