Reactiile reprezentantilor societatii civile in urma clasarii dosarului violentelor din 10 august: "E o ipocrizie"/"Imi vine sa fug"

Procurorul general: Ancheta se deruleaza in continuare

In urma acestei decizii, s-a starnit un val de indignare in spatiul public. Mai multi reprezentanti ai societatii civile au reactionat, oferind declaratii pentru Ziare.com., presedintele Asociatiei 21 Decembrie din Bucuresti, sustine ca nu mai are nicio speranta, coruptia din sistem fiind profunda: "Eu am spus de acum un an ca nu e de competenta DIICOT pentru ca sunt implicati militari . A fost de la bun inceput o tergivesare absolut voita si mizerabila. Nu am nicio speranta ca vreunul dintre cei responsabili de 10 august va fi condamnat. Acolo sunt aceiasi oameni care au inchis dosarele Revolutiei si Mineriadei. Acolo este o coruptie profunda, o increngatura de cumetrii, copii, nepoti, care nu vor permite niciodata finalizarea acestor dosare"., fondatorul grupului civic #REZISTENTA, vorbeste despre neincrederea pe care o simte atat in stat, cat si in justitie : "Imi vine sa fug. Eu alerg mult, cu asta ma ocup, dar acum imi vine sa fug. Simt, din nou, neincredere in justitie si in statul roman. Stat cu care noi avem un contract social, pentru a ne fi asigurate siguranta, educatia, sanatatea, libertatea de exprimare. Si nimic din toate astea nu se intampla"., activist civic #REZISTENTA, sustine ca decizia DIICOT nu face decat sa arate din nou nevoile Romaniei, adica o justitie independenta si o societate civila mai puternica: "Romania are acum nevoie acum de o societate civila mai puternica decat oricand. Si de o justitie independenta cu adevarat, adica justitia aia pentru care am luptat noi atata in strada si, iata, pentru care inca mai trebuie sa luptam, ca nu avem de ales. Atata timp cat numirile din justitie sunt politice, ea va ramane la cheremul si sub talpa politicului. Dosarul 10 august ingroasa teancul dosarelor Revolutiei, Mineriadelor, Colectiv "., activist civic #REZISTENTA, considera ca intentia DIICOT a fost de la bun inceput de a trage de timp, astfel incat lumea sa uite: "Simt scarba. Asta simt. DIICOT-ului i-a luat un an sa spuna ca nu e de competenta lor. Se pierde timp. Asta a fost intentia de la bun inceput si asta le-a fost reteta in toate dosarele astea importante, le plimbam de colo colo, ca poate lumea uita, moare. In timpul asta, cei responsabili de abuzuri si crime impotriva umanitatii au incasat salarii si spencii speciale.", unul dintre fondatorii miscarii civice "Va vedem din Sibiu!", sustine ca dupa aceasta decizie, Europa ramane doar aspirationala: "Atunci cand eram in strada, in 10 august, voiam cu totii o Romanie europeana, ori decizia de astazi este exact contrazicerea scandaloasa a acelei Romanii europene la care aspiram cu totii. Eu nu pot admite astfel de solutie. Sper ca procurorul sef, doamna Scutea, va infirma aceasta ordonanta a procurorilor si va dispune in continuare urmarirea penala pentru cei care au ordonat ceea ce se putea transforma foarte usor intr-un masacru. Nu se poate ca la nici doi ani dupa acele monstruozitati in care un om a murit, cateva sute au fost raniti , cateva mii au fost fortati sa inhaleze gaze toxice, sa asistam la o disculpabilizare colectiva care aminteste de anii 90, nu mai suntem in acel punct istoric. Asta pur si simplu ne scoate din Europa. Pentru mine e o decizie la fel de revoltatoare ca si Ordonanta 13".Procurorul general, Gabriela Scutea , a afirmat, miercuri, ca dosarul 10 august continua, pentru "stabilirea adevarului, pentru elucidarea acuzatiilor si sesizarii formulate din oficiu privind agresiunea asupra cetatenilor care au participat la protest"."Acest dosar, cunoscut sub numele de 10 august, in continuare se deruleaza ancheta pentru stabilirea adevarului, pentru elucidarea acuzatiilor si sesizarii formulate din oficiu privind agresiunea ssupra cetatenilor care au participat la protest", a declarat, miercuri, procurorul general al PICCJ, Gabriela Scutea."Ordonanta procurorilor, subliniez, are deschisa procedura contestarii pe cale ierarhica, are deschis acces la studiul dosarului de catre persoanele interesate si in context foarte larg posibilitatea examinarii oricaror imprejurari noi care pot sa determine redeschiderea cercetarilor.(...)Vreau sa va transmit ca inteleg emotia publica suscitata de acest dosar. Suntem in pozitia in care procurorii au obligatia ca, intotdeauna, sa administreze probele in mod impartial si in mod complet. Rolul nostru este sa administram probele conform legii, in sensul acuzarii si in sensul respectarii prezumtiei de nevinovatie. De aceea, toate actele din acest dosar vor fi cantarite in cadrul controlului ierarhic, in aceasta obligatie legala a procurorilor-sefi", a spus Scutea.