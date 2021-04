Procentul reactiilor adverse, in functie de vaccinurile administrate in Romania. Astra Zeneca, de zece ori mai multe decat serul produs de Pfizer

Conform datelor prezentate marti dupa-amiaza de coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, pana in 26 aprilie, au fost raportate 13.705 cazuri de reactii adverse postvaccinale, din aproape cinci milioane de doze administrate la nivel national.Statisticile arata ca rata de raportare a reactiilor adverse post imunizare este, in medie, de 2,8 cazuri la 1.000 de doze administrate."Avem o raportare pe fiecare tip de vaccin. Pentru vaccinul COVID-19 de la Pfizer vorbim de o rata de raportare de 1,7 cazuri la 1.000 de doze administrate, pentru Moderna - 3,2 cazuri de reactii adverse la 1.000 de doze administrate si pentru AstraZeneca - 10,9 reactii adverse la 1.000 de doze administrate. As mentiona ca numarul de reactii adverse raportate pentru rapel la AstraZeneca este semnificativ mai redus comparativ cu prima doza. Practic, vorbim in fiecare zi de cateva zeci de cazuri de reactii adverse dintr-un numar mare de doze administrate", a afirmat Valeriu Gheorghita.Acesta a mentionat ca peste 95% dintre cei carora li s-a administrat o prima doza cu serul AstraZeneca si care au ajuns la termenul pentru rapel s-au prezentat in centrele de vaccinare pentru a primi si doza a doua.viewscnt