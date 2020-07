Reactorul 3 de la Cernavoda, prevazut a fi terminat pana in 2030. Previziunile pentru constructia reactorului 4

"Societatea Nuclearelectrica are in plan retubarea unitatii 1 incepand cu 2026, iar planul de dezvoltare este cuprins in Strategia Energetica - ce va fi publicata in zilele urmatoare pe site-ul Ministerului - realizarea unitatii 3 pana in anul 2030 si unitatii 4 dupa aceasta data. Toate aceste planuri vor conduce la o mai buna rezilienta si o mai buna acoperire a necesarului de energie la nivel national", a declarat secretarul de stat din Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri, Dan Dragan, in cadrul conferintei Focus Energetic.Acesta a vorbit de investitiile majore din sectorul energetic, in ceea ce priveste companiile de stat."Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri a solicitat companiilor in care este actionar majoritar planul de investitii pentru urmatorii cinci ani, plan de investitii prin care sa fie prioritizate investitiile ce vor conduce la o modernizare a sistemului de productie a energiei electrice. In acest sens, toate companiile au avut o perioada in care au pregatit aceste planuri, care au fost aprobate in Adunarile Generale ale Actionarilor. Companiile vor realiza in perioada urmatoare investitii semnificative. Din aceste investitii, cele mai importante sunt cele care vor fi realizate de catre Hidroelectrica , in planul lor de investitii cincinal sunt cuprinsi 300 MW in offshore, 300 MW in onshore, plus alte proiecte pe energie hidroelectrica", afirma secretarul de stat.Pentru Complexul Energetic Oltenia, planul de investitii prevede in perioada urmatoare, realizarea a trei capacitati de 400 MW pe ciclu combinatat, doua la Isalnita, unul la Turceni, si a 300 MW in centrale fotovoltaice, plan ce va conduce o buna functionare a companiei, spera autoritatile.De asemenea, companiile Romgaz si Electrica au anuntat si ele investitii in productia de energie electrica, iar Romgaz inclusiv pe partea de biochimie prin realizarea unei fabrici de etanol."Toate aceste investitii care se afla in coordonarea ministerului vor conduce la realizarea planului de decarbonizare a sectorului. Toate aceste masuri sunt si vin in sprijinul Pactului Verde European GreenDeal, prin care trebuie sa aducem un aport semnificativ referitor la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera", mai spune oficialul.