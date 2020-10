Record de cazuri noi de COVID-19 in Franta: peste 41.000 de persoane testate pozitiv in 24 de ore

Franta a inregistrat 165 noi decese legate de Covid-19, in acelasi interval de timp, potrivit datelor oficiale ale autoritatilor franceze. Tara se apropie astfel de un milion de persoane contaminate (999.043) iar rata de pozitivitate nu inceteaza sa creasca, la 14,3% fata de 13,7% ieri si doar 4,5% la inceputul lui septembrie.In ultimele sapte zile 1.627 bolnavi Covid-19 au fost internati la terapie intensiva. Premierul Jean Castex a anuntat joi extinderea interdictiei de a parasi locuintele pe timpul noptii la 38 de noi departamente, o masura care vizeaza de acum circa 46 de milioane de persoane.Acesta a avertizat ca, daca epidemia nu va intra sub control, guvernul va trebui sa aiba in vedere "masuri mult mai dure".