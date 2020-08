Regele romilor Dorin Cioaba depune contestatie dupa ce Biroul Electoral i-a invalidat candidatura. "Mi-au cautat numai nod in papura de cand am depus dosarul"

"Mi-au cautat numai nod in papura de cand am depus dosarul, ca nu-i bine asa, ca nu-i bine asa. Acum mi-au dat deoparte 350 de semnaturi", a precizat, joi, Dorin Cioaba, referindu-se la Biroul Electoral de Circumscriptie nr.1.Intrebat daca a depus contestatie la decizia Biroului Electoral de Circumscriptie nr. 1, Dorin Cioaba a spus: "Acum fac."Dorin Cioaba a precizat ca vrea sa candideze la functia de primar al municipiului Sibiu dupa ce a observat ca, in ultimii 20 de ani, sibienii au votat, ca edil, un reprezentant al minoritatii germane."Am zis ca poate electoratul din Sibiu are inclinatie spre minoritati. Daca nu vrea sa voteze candidatul PNL -ului, PSD -ului, a votat nemtii, acum e randul nostru, poate sa voteze un rom", a explicat Dorin Cioaba.Este pentru prima data cand Dorin Cioaba incearca sa candideze pentru functia de primar al Sibiului. Candidatura sa este sustinuta de catre Partida Romilor Sibiu. Dorin Cioaba a mai candidat in trecut, pentru Consiliul Judetean, insa fara succes.Biroul Electoral de Circumscriptie nr. 1 Sibiu a respins, miercuri, candidatura lui Dorin Cioaba pentru functia de primar, dar si pentru cea de consilier local.