Regizoarea Monica Lazurean-Gorgan, despre documentarul care prezinta cazurile defrisarilor ilegale: Iti ofera "privirea din culise"

"Lemn", regizat de Monica Lazurean-Gorgan, Michaela Kirst si Ebba Sinzinger, urmareste investigatiile desfasurate in Romania, Peru, Rusia si China, de Alexander Von Bismarck, activist si sef al Environmental Investigation Agency din Washington DC.Prima proiectie in Bucuresti a lungmetrajului are loc miercuri, la Verde Stop Arena, in cadrul festivalului pe tema drepturilor omului One World Romania."Cumva, am vrut sa facem un documentar de lungmetraj in care sa observam. Lumea zicea 'A, e investigatie'. Nu e un documentar de investigatie ce am facut noi. Protagonistii nostri fac investigatie si noi ii urmarim. Deci e, cum se spune, un documentar observational. Noi observam ce fac investigatorii. Cumva am vrut sa si cred ca e bine sa existe pentru public toate perspectivele. E reportajul care iti livreaza informatie si ai privirea din culise - uite cum se construiesc informatiile, pus intr-o zona globala - uite ce se intampla cu lemnul si uite unde ajunge, care e traseul lui si unde e Romania in toata povestea asta", a declarat pentru AGERPRES regizoarea.Ea isi doreste ca filmul sa fie prezentat si in Parlamentul European.Una dintre ideile initiale ale lungmetrajului a fost plasarea tarii noastre pe "harta" fenomenului defrisarii si exploatarii ilegale de lemn din lume."Eu voiam sa fac un documentar pe tema taierilor, dar sa nu fie reportajele alea impecabile, nu sunt eu pe zona de reportaj. Am zis cumva sa pun Romania intr-un context international, cu mintea mea de atunci, cand am pornit, am zis 'Cum ar fi sa punem cumva presiune pe Romania si pe Guvernul nostru, din afara?'", spune ea.Prin intermediul coregizoarelor l-a cunoscut pe Alexander Von Bismarck. "I-am scris: 'N-ai mai venit in Europa, sa vezi Romania'. Ei erau mai mult pe Indonezia, Cambogia si in Africa. Cand a venit in Romania a zis: 'E clar, m-ai convins'", isi aminteste Monica Lazurean-Gorgan.Pe langa prezentarea situatiei exploatarii ilegale din Romania, filmul arata si o parte din reteaua din aceasta industrie."Lemnul taiat din Rusia ajunge in China si din China in America, adica se imprastie si, dupa aceea, ce mai stii tu, daca podelele din casa ta sunt lemn taiat legal sau nu", spune realizatoarea.In ceea ce priveste implicarea civica in cazul unui documentar, Monica Lazurean-Gorgan este de parere ca "faci cati poti, unde poti, cu resursele tale, cu meseria ta"."Problema noastra mare este ca te apuci sa faci film cu cele mai bune intentii, cu implicare, cu sperante, dar, pana la urma, resursele tale sunt limitate. (...) Cu totii incercam sa ajutam, dar poate ca uneori nu ai cum sa ajuti cauza 'all the way'", considera ea.Totodata, aceasta spune ca "Lemn" nu trebuie sa duca la un discurs "patriotic" pe tema exploatarii ilegale a padurilor."Trebuie sa avem mare grija sa nu dezvoltam in discurs patriotic si nationalist - 'Lemnul nostru e furat de straini, sa moara strainii'. Am incercat si eu sa am grija cand vorbesc cu oricine. Despre asta vorbeste filmul - in tarile care au legislatia asta foarte permisiva, cine se prinde de asta vine si exploateaza resursele. Dar trebuie sa avem foarte mare grija sa nu o dam in discursul asta nationalist", este de parere regizoarea.In opinia ei, "unde legislatia iti permite, unde sunt portite chiar generoase unele, (...) oamenii o sa le forteze si o sa le foloseasca"."Eu cred ca e contextul social, adica contextul social dicteaza decizia fiecaruia si contextul social inseamna si acces la educatie, constientizare, chestii care sunt cumva pe termen lung. (...) Eu nu cred ca e o chestie de rea vointa. Cred ca e o combinatie de factori sociali, nivel economic si acces la educatie care te duce in zona asta de 'Hai ca tai ca am si eu maine un ban'", spune ea."Lemn" a fost proiectat in avanpremiera la Festivalul International de Film Transilvania (TIFF), la inceputul lunii august.Monica Lazurean-Gorgan este implicata si in campania "Documentarul conteaza", care sustine ca acest gen "trebuie finantat mai bine, trebuie sustinut mai bine, trebuie privit altfel si trebuie sa i se acorde o atentie de care e nevoie"."In ultima vreme, filmul documentar romanesc e din ce in ce mai vizibil, circula mai mult in festivaluri, sunt din ce in ce mai multe documentare romanesti care se fac", arata ea. Totusi, subliniaza aceasta, la cel mai recent concurs de proiecte cinematografice organizat de Centrul National al Cinematografiei (CNC), din 44 de propuneri, doar cinci au fost finantate. "In continuare, doar 10% din totalul finantarii unui concurs se aloca pentru documentar. E o suma foarte mica", remarca Monica Lazurean-Gorgan.De altfel, alaturi de ea, mai multi realizatori de documentar au avut o discutie pe aceasta tema cu conducerea CNC."Vom continua pana vom fi auziti si vor exista niste feedback-uri concrete", spune Monica Lazurean-Gorgan.