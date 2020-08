Reglementari speciale pentru ca pacientii cu hepatita C sa aiba acces la tratamente fara interferon pe perioada pandemiei

Potrivit unui comunicat al CNAS transmis, vineri, AGERPRES, incepand cu 1 iunie, exista in derulare si un contract de tip cost-volum-rezultat (C-V-R), in cadrul caruia pot beneficia de tratament pacientii adulti, fara ciroza hepatica sau cu ciroza hepatica compensata, care in urma tratamentelor anterioare cu medicamente cu actiune antivirala directa nu au obtinut raspuns terapeutic. Contractul prevede tratamente pentru un numar de 300 de pacienti eligibili, iar pana la aceasta data au fost transmise de medicii curanti si confirmate in Platforma Informatica a Asigurarilor Sociale de Sanatate (PIAS) un numar de 61 de formulare specifice.Tratamentul adultilor este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie si boli infectioase aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari din 16 judete (Arad, Bacau, Brasov, Bucuresti, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Bihor, Arges, Valcea, Sibiu, Suceava, Mures, Timis) si CAS AOPSNAJ.Incepand cu luna februarie, CNAS deruleaza un contract C-V-R prin care asigura tratamente fara interferon pentru un numar de 100 de copii si adolescenti cu varsta cuprinsa intre 12 si 18 ani. Pana la aceasta data tratamentul a fost accesat pentru sase tineri.Pentru copii, tratamentul este asigurat de medici din specialitatea gastroenterologie pediatrica si boli infectioase aflati in relatie contractuala cu casele de asigurari de sanatate din 11 judete (Bucuresti, Bihor, Brasov, Cluj, Constanta, Dolj, Galati, Iasi, Mures, Sibiu, Timis) si CAS AOPSNAJ.CNAS precizeaza ca, in contextul pandemiei de COVID-19, aplicarea masurilor implementate pentru a asigura accesul pacientilor eligibili cu hepatita C la tratamentele fara interferon au fost prelungite pana la data de 30 septembrie.Pentru pacientii care au domiciliul intr-unul din judetele prin care se deruleaza contractele C-V-R, initierea tratamentului se efectueaza de medicul gastroenterolog sau infectionist (prima reteta), iar prescrierea in continuare a medicamentelor se poate face de un medic in specialitatea medicina interna din ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice sau de medicul de familie pe lista caruia este inscris pacientul, in baza scrisorii medicale si a confirmarii inregistrarii formularului specific de prescriere, in vederea asigurarii continuitatii tratamentului.Pentru pacientii care au domiciliul intr-un judet in care nu se deruleaza contractele C-V-R, prescrierea se realizeaza doar de catre medicul gastroenterolog sau infectionist.Evaluarea rezultatului medical pentru pacientii al caror tratament a fost initiat incepand cu 1 februarie 2020 se va realiza exclusiv de medicul curant al pacientului, informatiile urmand a fi procesate in PIAS de casa de asigurari de sanatate prin care se deruleaza contractul C-V-R si cu care se afla in relatii contractuale medicul curant.De asemenea, pacientii cu domiciliu in alt judet decat cel prin care se deruleaza contractul C-V-R si pentru care a fost initiat tratamentul fara interferon au posibilitatea sa ridice prescriptiile medicale din judetul in care acesta domiciliaza, in baza unei proceduri afisate pe site-ul CNAS."In aceasta perioada dificila, numarul de initieri de tratamente a fost mai mic, in urma evaluarii de catre medicii specialisti a riscurilor si beneficiilor pentru fiecare pacient in parte. Vom analiza si vom decide modul in care va fi asigurat accesul la servicii si tratamente in continuare pentru toate patologiile si dupa data de 30 septembrie, pentru ca inca ne confruntam cu problemele create de pandemie. Masurile implementate pana acum sunt rezultatul consultarilor cu specialistii si cu asociatiile de pacienti, cu care vom colabora in continuare pentru elaborarea masurilor pentru perioada de dupa 30 septembrie", a declarat presedintele CNAS, Adela Cojan, citata in comunicat.Informatiile necesare atat pentru pacienti, cat si pentru medicii curanti referitoare la includerea in tratament a pacientilor eligibili este afisat pe site-ul CNAS, se mentioneaza in comunicat.