Reguli pentru cafenele si restaurante: Dansul si consumul de produse in picioare sunt interzise. Clientii, obligati sa poarte masca in zonele comune

"Astfel, operatorii economici din sectorul alimentatiei publice au urmatoarele obligatii privind protectia clientilor in spatiile in care acestia au acces: la intrarea in unitatea de alimentatie publica se va face un triaj observational al clientilor, iar accesul clientilor cu semne vizibile de infectie respiratorie va fi interzis; se vor asigura ca la intrarea in unitatea de alimentatie publica, pe mese si la grupurile sanitare exista dispozitive cu produse biocide avizate/autorizate, necesare dezinfectarii mainilor clientilor, precum si informarea acestora cu privire la modul de utilizare", arata Ministerul Economiei.Se vor stabili totodata circuite cu sens unic daca este posibil, ce trebuie parcurse de clienti in unitatile de alimentatie publica, astfel incat sa se minimizeze contactele intre clienti, de exemplu inspre si dinspre toaleta.Mai mult, portul mastii de catre clienti este obligatoriu in cazul deplasarii in zonele comune ale unitatii de alimentatie publica."Se interzice transferul meniurilor, solnitelor, olivierelor si al altor obiecte de pe o masa pe alta. Acestea vor fi dezinfectate dupa plecarea clientilor de la o masa si, unde este posibil, se vor folosi meniuri de unica folosinta. Se interzice consumul de produse stand in picioare, pentru a minimiza circulatia clientilor in interiorul unitatii. Se interzice consumul de alimente/bauturi la scaunele situate la bar si se limiteaza interactiunea persoanelor stand in picioare", mai arata ministerul.De asemenea, se interzic activitatile de divertisment (dans) in cadrul unitatii de alimentatie publica.In unitatile cu plata la casa de marcat se vor instala panouri de protectie din plexiglas.Va fi incurajata plata cu cardul, fie la casa, fie catre personalul de servire."Se asigura ca normele de distantare fizica sunt aplicate in mod eficace si ca se evita pe cat posibil interactiunea fizica cu si intre clienti; se stabileste un numar de maximum 6 clienti care pot ocupa o masa, exceptie de la aceasta regula fac membrii de familie; se asigura respectarea distantei intre ocupantii meselor alaturate prin amplasarea meselor pe principiul 'o masa ocupata, una libera', in cazul unitatilor de alimentatie publica de tipul restaurantelor si cafenelor din interiorul cladirilor, sau, dupa caz, respectarea distantei de minimum 2 m intre ocupantii scaunelor meselor alaturate, in spatiile special amenajate din exteriorul cladirilor", mai precizeaza Ministerul Economiei.In functie de amplasarea meselor si cu respectarea prevederilor prezentei norme, se va stabili numarul maxim de locuri care pot fi ocupate in cadrul unitatii de alimentatie publica. Acest numar va fi afisat intr-un loc vizibil, la intrarea in unitatea de alimentatie publica."Ocuparea locurilor se va face cu rezervare anterioara sau cu inscriere la sosire in registrul intocmit cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (colectare date de contact pentru minim o persoana pentru fiecare masa), astfel incat sa se evite aglomerarile la intrarea in unitate si sa se faciliteze ancheta epidemiologica in cazul aparitiei unui caz de imbolnavire intre clientii localului. Exceptie fac clientii unitatilor de alimentatie publica ce deservesc unitati de cazare, unde rezervarea se poate face pe baza numarului camerei unde sunt cazati", se mai arata in ordin.La servirea mesei, personalul va purta masca si isi va dezinfecta mainile inainte de fiecare servire. Acesta informeaza clientii asupra regulilor de igiena, dezinfectare si distantare fizica, precum si a necesitatii limitarii timpului de servire a mesei, acolo unde este cazul.Personalul asigura curatarea si dezinfectia cu produse biocide avizate/autorizate, a tuturor spatiilor/suprafetelor unde au acces clientii, precum si a ustensilelor utilizate in timpul servirii mesei."Se asigura o protectie suplimentara a produselor alimentare din vitrinele deschise sau bufete situate in spatiile de servire si consum, limitand accesul clientilor la produse si preparate acestea fiind servite de personal care asista servirea produselor din vitrine sau bufete; utilizarea de semnalizari pentru a directiona clientii pe benzi, daca este posibil, pentru a facilita circulatia, mentinand in acelasi timp distanta fizica intre clienti de 1,5 m. Se asigura ca se efectueaza dezinfectia meselor, dupa fiecare client/grup, cu produse biocide avizate/autorizate, care necesita un timp minim de contact", informeaza ministerul.Se recomanda aerisirea cat mai frecventa a incintelor, prin deschiderea ferestrelor si/sau usilor, cu folosirea sistemelor de aer conditionat in caz de canicula . Se asigura un program de intretinere a echipamentelor de climatizare in concordanta cu recomandarile producatorului. Se asigura curatarea si schimbarea filtrelor pentru sistemele centralizate de aer conditionat, precum si curatarea frecventa a filtrelor de la sistemele de ventilatie din lifturi, in locatiile unde accesul catre unitatea de alimentatie publica presupune folosirea acestuia."Precizam ca reluarea activitatilor in restaurantele si cafenelele aflate in interiorul cladirilor, inclusiv in cazul celor din hoteluri, pensiuni sau alte unitati de cazare, este permisa in judetele/municipiul Bucuresti unde incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile este mai mica sau egala de 1,5/1.000 de locuitori", arata ministerul.De asemenea, activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru clientii cazati, in judetele/municipiul Bucuresti in care, incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile depaseste pragul de 1,5/1.000 de locuitori.Operatorii economici au obligatia sa respecte orarul de lucru cu publicul si restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico - stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de urgenta. Masura se stabileste pentru unitatile administrativ-teritoriale in care se constata o raspandire comunitara intensa a virusului si/sau un numar in crestere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.Activitatea in baruri, cluburi si discoteci nu este permisa.