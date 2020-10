Reguli stricte la slujba de ziua Sf. Cuvioase Parascheva: mai putini preoti si distantare de doi metri

"Soborul de ierarhi, preoti si diaconi va fi unul restrans, cel mai probabil nu mai mult de 15 persoane. Nu vor fi ierarhi din strainatate sau din alte zone din tara, ci doar din zona Moldovei.In zona din fata acestui podium vor fi amplasate scaune plasate la doi metri unul de celalalt pe toate directiile, scaune ce vor marca locul unde vor sta credinciosii. Din pacate, avand in vedere restrictia impusa la nivel national, doar cei care au resedinta in municipiul Iasi vor putea patrunde in acest spatiu, dupa principiul primul venit, primul care ocupa un loc. Tot aici, pe aceste scaune din fata podiumului, vor sta si cei aproximativ 50 de invitati ai Mitropoliei Moldovei si Bucovinei, reprezentanti ai unor institutii sau personalitati din domenii precum medicina, cultura sau educatia.Cei care nu vor putea patrunde in acest perimetru vor putea sa urmareasca momentul solemn al Sfintei Liturghii pe doua ecrane mari amplasate pe Bulevardul Stefan cel Mare si Sfant - unul cu orientare spre Piata Unirii, celalalt spre Palatul Culturii. Slujba va fi transmisa in direct de Trinitas TV si de portalul doxologia.ro", a precizat preotul Constantin Sturzu.Reprezentantul Arhepiscopiei a mai precizat ca "racla cu sfintele moaste ale Sfintei Cuvioase Parascheva va fi scoasa si va fi depusa baldachin"."In anii anteriori, racla era scoasa afara mai devreme de momentul praznuirii, intrucat randul pelerinilor era atat de mare incat nu putea fi gestionat doar in interiorul lacasului de cult si in curte."