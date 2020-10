Guvernul a alocat 65.000 mii lei pentru achizitionarea Remdesivir. Cand va ajunge medicamentul in Romania

Medicamentul Veklury (Remdesivir) este medicament autorizat la nivel mondial si la nivelul Comisiei Europene ca tratament specific pentru pacientii infectati cu SARS-CoV-2."In scopul asigurarii accesului egal la acest medicament al tuturor pacientlor la nivel european, la nivelul Comisiei Europene a fost realizata o procedura de achizitie comuna, in numele si pentru Statele Membre, aceasta urmand a fi finalizata in perioada imediat urmatoare. Tinand cont de faptul ca, la nivelul UE a fost adoptata strategia de achizitie centralizata, prin intermediul Comisiei Europene, iar Statele Membre pot incheia contracte subsecvente in baza Acordului Cadru incheiat intre Comisie si producator, Ministerul Sanatatii din Romania trebuie sa asigure cadrul legal necesar in vederea posibilitatii achizitionarii medicamentelor necesare in perioada octombrie - decembrie 2020", a precizat Ministerul Sanatatii.