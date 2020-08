Remdesivir, medicamentul pentru tratarea COVID-19, produs in cantitati mai mari. Pot fi tratati doua milioane de pacienti

Gilead intentioneaza sa produca pana la sfarsitul acestui an o cantitate suficienta a acestui medicament pentru a trata peste 2 milioane de pacienti bolnavi de Covid-19 si a convenit ca pana in sepembrie sa trimita aproape integral stocurile de remdesivir in Statele Unite.Personalul din spitale si politicienii s-au plans insa in legatura cu dificultatile de a avea acces la acest medicament, care este doar unul din doua care au demonstrat capacitatea de a ajuta pacientii bolnavi de Covid-19 care sunt spitalizati.Exista totodata temeri ca va fi un deficit de remdesivir in afara Statelor Unite.Separat, compania britanica Hikma Pharmaceuticals a anuntat vineri ca a inceput sa fabrice remdesivir la fabrica sa din Portugalia.Gilead a mai aratat ca reteaua sa de productie pentru remdesivir a crescut la peste 40 de companii in America de Nord, Europa si Asia.