Romanii renunta de astazi la masca in aer liber, iar restrictiile de circulatie pe timpul noptii se ridica. Lista completa a masurilor de relaxare

Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri seara , o noua Hotarare de Guvern, pe baza deciziei CNSU, pentru modificarea starii de alerta.Masurile care vizeaza prima etapa a relaxarii sunt:Art.1 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021, daca la nivel national se atinge tinta de vaccinare pentru luna in curs, se propune ca activitatile culturale, artistice si de divertisment sa poata fi organizate si desfasurate in spatii deschise cu participarea a cel mult 500 de persoane, cu asigurarea unei suprafete minime de 2 mp pentru fiecare persoana si respectarea masurilor de protectie sanitara, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Art.2 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021, se propune mentinerea portului mastii de protectie, in spatiile deschise, doar in statiile pentru transportul in comun, piete, targuri si zonele in care sunt desfasurate mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte, sau alte tipuri de intruniri, pe perioada desfasurarii acestora, precum si alte zone cu potential de aglomerare.Art.4 - Incepand cu data de 15.05.2021 se propune eliminarea interdictiei de circulatie a persoanelor in afara locuintei/gospodariei in toate localitatile, precum si a restrictiilor privind programul operatorilor economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private.Art.5 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021, se propune organizarea si desfasurarea competitiilor sportive in spatii deschise cu participarea spectatorilor pana la 25% din capacitatea maxima a spatiului.Art.6 - (1) Se propune mentinerea interdictiei organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, parastase etc.) in spatii deschise pana la data de 31.05.2021Art.7 - (1) Se propune mentinerea suspendarii activitatii targurilor, balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice, pana la data de 30.06.2021.Art.9 - (1) Se propune mentinerea obligativitatii purtarii mastii de protectie in spatiile publice inchise, pana la data de 31.07.2021 in conditiile prelungirii starii de alerta, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare si ale art. 13 din actul normativ susmentionat.Art.10 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune mentinerea organizarii si desfasurarii activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile din judet/localitate este mai mica sau egala cu 1,5/1.000 de locuitori, cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile din judet/localitate este mai mare de 1,5 si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;Art.11 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021, se propune organizarea de cursuri de instruire si workshop-uri pentru adulti, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea unui numar de maximum 50 de persoane in interior, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea masurilor de distantare si portul mastii de protectie.Art.13 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune mentinerea suspendarii activitatii operatorilor economici care gestioneaza locurile de joaca in spatii inchise, pana la 31.05.2021.Art.14 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021, se propune mentinerea interdictiei de organizare si desfasurare a competitiilor sportive cu participarea publicului in spatii inchise, pana la 31.05.2021.Art.15 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune desfasurarea activitatii operatorilor economici in spatii inchise in domeniul salilor de sport/fitness, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, fara purtarea mastii de protectie si cu asigurarea unei suprafete de 7 mp/persoana.Art.16 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune mentinerea suspendarii activitatii operatorilor economici care gestioneaza piscine in spatii inchise, pana la 31.05.2021.Art.17 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune permiterea desfasurarii programului cu publicul, in intervalul orar 5,00-24,00, a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor in interiorul cladirilor, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Art.18 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune mentinerea limitarii gradului de ocupare a spatiilor de cazare din cadrul structurilor de primire turistica astfel cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, la cel mult 70% din capacitatea maxima a acestora.Art.19 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune mentinerea interdictiei de desfasurare a activitatii in cluburi si discoteci, pana la 31.05.2021.Art.20 - (1) Se propune mentinerea interdictiei organizarii de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, parastase etc.) in spatii inchise pana la data de 31.05.2021.Art.21 - (1) Incepand cu data de 15.05.2021 se propune permiterea desfasurarii activitatii cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, daca incidenta cumulata la 14 zile a cazurilor din judet/localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.Guvernul a stabilit noi masuri de relaxare care vor intra in igoare la 1 iunie, 1 iulie si 1 august, toate fiind legate de rata de infectare si de vaccinare.Astfel, numarul persoanelor care pot participa la evenimente va creste progresiv si se vor putea organiza o serie manifestari, exclusiv pentru persoane vaccinate sau care se testeaza.