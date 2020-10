Replica dura a prefectului de Sibiu dupa ce un medic a cerut mai multe paturi pentru pacientii COVID-19

"Daca imi permiteti, as dori sa intervin si eu un pic. Sunt Voichita Halmaghi si ii tin locul doctorului Csillag de la Serviciul de Urgenta", a spus, in timpul sedintei, medicul urgentist Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu si-a exprimat imediat speranta ca medicul urgentist nu va pune intrebari. "Ascultati-ma, sper ca nu ne luati si dumneavoastra la intrebari acum", a replicat prefectul sibian.Medicul care trateaza pacienti COVID-19 in UPU Sibiu a explicat ca sunt atat de multi pacienti infectati ca nu mai incap in paturile existente."Nu, nu pun intrebari. Vreau doar sa sesizez un anumit aspect. Am ascultat si vineri datele legate de numar de imbolnaviri, de ce masuri s-au luat si vreau totusi sa sesizez un lucru. La ceea ce se intampla acum in Serviciul de Urgenta, la numarul de prezentari pe care il avem in Serviciul de Urgenta, pe partea de COVID, cred ca trebuie sa ne gandim, nu eu personal, ci cei care pot lua asemenea masuri, la obtinerea unui numar mult mai mare de paturi pentru internari. Nu avem unde interna pacientii care au nevoie de internare! Deci, in aceasta perioada, noi ne ocupam de pacientii cu forme grave si severe, care se prezinta in Urgenta, care sunt din urma cu o saptamana pentru ca devin gravi si severi dupa o saptamana de evolutie a bolii. Cand era vorba de 60-80 de imbolnaviri pe zi, pe judetul Sibiu. Actualmente in ultimele zile au fost 100-120. Ieri s-au raportat 150", a aratat medicul Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu a asigurat-o pe Voichita Halmaghi ca marti, la ora 13,00, intr-o sedinta la Prefectura, poate face propuneri, dar i-a zis si ca "face de minune" judetul prin ceea ce a spus."Nu va suparati, doamna doctor sau director ce sunteti. Nu va suparati, acest lucru nu stiu daca face obiectul intalnirii noastre. Maine la ora 13,00 avem intalnire cu toti managerii, inclusiv cu Ambulanta. Veniti atunci cu propuneri. Pe cuvant! Ne facem de toata minunea ce spuneti dumneavoastra acum. Auziti, doriti sa va spun si eu nemultumirile mele acum si referitor la Ambulanta si la spitale ?", a mai spus prefectul sibian.Medicul urgentist a repetat ca doreste doar mai multe paturi pentru pacientii COVID. "Nu sunt nemultumiri. Eu spun ca trebuie luat in calcul ca trebuie sa fie un numar mai mare de paturi", a replicat dr Voichita Halmaghi.Prefectul Mircea Cretu i-a reprosat medicului urgentist ca a vorbit ca un jurnalist. "Auziti? Acum faceti ca si cum ati fi de la presa, pe bune. Acum stiti pentru prima data sau e prima zi cand va dati seama ca va mai trebuie paturi?", a spus prefectul judetului Sibiu.Medicii de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU), singura unitate din judetul Sibiu unde exista sectie ATI pentru pacientii COVID-19, fac zilnic eforturi tot pentru a-i salva pe acesti bolnavi care au nevoie sa fie intubati. Deja din luna septembrie unii dintre ei sunt intubati in Unitatea de Primiri Urgente (UPU), insa si asa pana acum au decedat sase infectati cu noul coronavirus tratati la UPU, au declarat luni, pentru AGERPRES, directorii Florin Grosu si Liliana Coldea. Practic, ca sa nu moara un pacient cu COVID-19 pana se gaseste un loc liber la ATI in alt judet sau la Bucuresti, medicii ii asigura toate conditiile de tratamentde terapie intensiva la UPU, in conditiile in care toate cele 12 locuri COVID de la la ATI sunt ocupate.