REPORTAJ Cum traiesc bucurestenii fara apa calda de peste o luna. Femeie: "Ma spal sus, apoi pe picioare", "A inviat Ceausescu"

In Sectorul 3 apa este "calda ca de paine"

Datorii de sute de milioane de lei

Oamenii resimt acut efectele acestei deficiente si spun ca trebuie sa se spele la rudele lor din alte sectoare sau chiar de la tara. In lipsa unui raspuns din partea autoritatilor, care paseaza vina de la un responsabil la altul, bucurestenii spun ca se simt pe cont propriu. Fiecare apeleaza la solutia cea mai la indemana pentru a nu isi pune sanatatea in primejdie.Ziare.com a discutat cu unii dintre acesti oameni si va prezinta in continuare povestile si reactiilor lor vizavi de situatia pe care o traiesc de saptamani intregi.Pe Niculina am intalnit-o la zece minute de strada Carei (Sectorul 2), zona in care locuieste, stand de vorba cu vanzatoarea de fructe si legume. In blocul in care locuieste Niculina nu mai curge apa calda de doua saptamani. Stie doar ca este vorba despre o avarie, din anuntul lasat de asociatie pe usa.Din sectorul 2, femeia a mers pana in sectorul 4, la sora ei, pentru a se spala pe cap. In rest, face dus cu apa rece, "se spala sus, apoi pe picioare".Intr-o dupa-amiaza calduroasa de luni, la ora unu, Niculina sta de vorba cu vanzatoarea de fructe si legume FOTO: Miron AdelinaConsidera ca primarul Gabriela Firea este responsabil pentru lipsa apei calde: "Primarul Capitalei trebuie sa faca treaba asta. Imi pare rau, a facut multe, dar cu RADET-urile astea nu prea a facut. La noi in spatele blocului A12 avem centrala, cad peretii peste ea, este intr-o stare deplorabila. De cativa ani, se degradeaza mereu."Centrala RADET din spatele blocului A12 de pe strada Carei FOTO: Miron AdelinaPe bulevardul Chisinau, ferite de soarele dogoritor, Rodica si Mariana stau pe banca la povesti. In spatele lor, copiii se joaca in parc. La o prima vedere, se relaxeaza si sunt linistite. Se dezlantuie insa cand sunt intrebate daca au apa calda acasa."De la inceputul verii nu mai avem apa calda, nici de paine nu e buna", spune, cu mahnire in glas, Mariana, care locuieste la scara 1 a blocului B12 de pe Aleea Socului. "Lasam apa sa curga, nu ne convine ca o sa platim apa rece pentru apa calda. Rece gheata, ne-am imbolnavit. Incalzim apa la oale, ca pe timpul lui Ceausescu. A inviat Ceausescu", adauga Mariana.Vineri si sambata apa calda a fost oprita in blocul Marianei. Fusese informata, potrivit anuntului de la intrarea in bloc, ca duminica situatia va reveni la normal. Totusi, inceputul saptamanii a gasit-o tot fara apa calda."Inchideti o luna de zile apa, dar faceti termoficarea normala, cum era acum 50 de ani, de te spalai cu apa fiarta, clocotita. Inchidem astazi si va dam maine drumul, dar dureaza vreo patru zile", este de parere Mariana.Rodica locuieste pe bulevardul Chisinau si se spala cu apa incalzita la aragaz: "Luam antibiotic. Am racit jos. Am incalzit sambata doua cratiti mari. Fata mea s-a spalat pe par la tara. Daca trebuie multa apa? Cata apa sa incalzim aici? Are parul mare. Avem nepoti, caram cu oalele apa.""Eu ma spal prin partile principale doar.", spune vecina Marianei de la scara 2, care se alatura discutiei, venita de la cumparaturi. "A fost un afis ca schimba tevile si pe 31 da drumu, a dat drumul pe 2 la apa rece", adauga femeia si paraseste discutia, preocupata sa-si continue cumparaturile.In fata blocului B12, la scara 2, am intalnit-o pe Veronica. "Curge apa rece pe teava de apa calda. Doua zile a fost intrerupta total, 30-31 iulie, pe 1 august i-au dat drumul sa curga, dar nu era calda, si nici acuma. Astazi am incalzit apa calda. Ca pe vremea lui Ceausescu, cu ibricul cu apa calda.", spune femeia.Inainte de lucrarile de remediere a defectiunilor anuntate de Termoenergetica pe 30 iulie, Elena a avut apa calda, dar, pentru ca este la etajul 7, crede ea, ajunge mult mai greu: "Trebuia sa las mult sa curga pana venea calda - calda. Mai ales cand nu se folosea apa calda."Anunt Termoenergetica afisat la intrarea in scara 2 a blocului B12 FOTO: Miron Adelina"Se lucreaza mai putin din cauza la corona. Am dedus eu. E frecventa la apa calda mult mai mica. Ma gandesc ca pe corona nu se spala lumea asa des, ca sta acasa si de aia nu vine apa calda.", este de parere un locatar al blocului 59-60 de pe soseaua Pantelimon. Barbatul se plange ca nu a fost informat in prealabil de oprirea apei calde."Din cand in cand am apa calda. Sunt zile intregi in care nu am. Curge rece si eu platesc calda. Ar trebui apometrele sa aibe un detector de caldura.", adauga acesta.La cinci minute de mers, pe strada Cernauti, situatia este diferita. Maria locuieste in blocul M12 si declara ca pana acum nu a avut probleme cu apa calda, cu exceptia celor doua zile de weekend in care a fost oprita.Doamna Vasile este bona pe Fizicienilor. Cand am intalnit-o in apropiere de aleea Fuiorului, se plimba cu fetita pe care o ingrijeste si cu o vecina care se confrunta cu aceeasi problema."Ba vine, ba nu vine, de aproape doua saptamani. Ba vine doua zile...", spune Doamna Vasile."Nici doua zile", intervine vecina ei, Geanina, care locuieste in blocul N10 de pe strada Lotrioara. "De vineri sunt doua saptamani in care a fost, dar nu fierbinte. Calda ca de paine. Dar cand si cand, nu mereu, si ruginita de nu se poate.", spune femeia.Afisele care ar trebui sa informeze locatarii despre ultimele interventii la sistemul de furnizare a apei calde dispar dupa cateva ore, sustin cele doua femei, "ca si cum cineva l-a rupt de tot"."Noroc ca e cald afara si ne putem spala cu apa rece. Va dati seama daca era iarna (...) E problema. Cu cine sa ne certam ca n-avem cu cine.", spune Geanina.Intrarea in blocul N10, strada Lotrioara"Sunt de la munte si mi-am facut copilaria pe vremuri, cand aveam 2 ore de apa calda pe saptamana", spune Ana care locuieste pe Aleea Fuiorului, in blocul Y3A."Nu am avut apa deloc patru-cinci zile saptamana trecuta, iar cand este, de obicei, este apa calduta, spre rece. Eu stau la etajul trei, cred ca la zece e rece - rece. Doar azi a fost calda, buna de dus," spune Ana. Nici ea nu a fost anuntata in prealabil de oprirea agentului termic."Apa este cu mult sub temperatura normala. Acum sa zicem ca este ok, dar cand se schimba anotimpul, nu va mai fi ok.", adauga Ana.Alex locuieste in zona Vitan. La blocul V22A de pe strada Breaza furnizarea apei calde se intrerupe frecvent, pentru perioade scurte de timp."Pe la inceputul lui iunie, daca-mi amintesc bine, a fost o perioada de vreo patru-cinci zile in care nu am avut absolut deloc apa pe teava pe care ar fi trebuit sa curga cea calda.A doua oara tin minte ca s-a intamplat acum vreo doua saptamani, insa de data asta au fost in jur de 24 de ore fara apa calda, ceea ce e mai acceptabil decat in situatia precedenta. Totusi, de atunci, odata la cateva zile se intampla sa fie o perioada de 12-24 ore fara apa calda, cam o data - de doua ori pe saptamana.", povesteste Alex.Intr-un dintre cele cinci zile in care nu a avut apa calda, Alex s-a spalat cu apa rece, iar in celelalte zile a incazit-o la aragaz.Administratia blocului V22A nu semnaleaza fiecare intrerupere a apei calde. "Banuiesc ca nu reusesc nici ei sa o faca in timp util printr-un anunt la avizier.", crede Alex. << Lucrarile la conductele din zona >> sunt cel mai frecvent motiv invocat de autoritati pentru lipsa constanta a apei calde, adauga acesta.In ultimele saptamani sute de blocuri au ramas fara apa calda din cauza lucrarilor de reabilitare a retelei sau a avariilor. Potrivit informatiilor furnizate de Termoenergetica, in prezent 29 de blocuri, o institutie publica si 6 imobile din sectoarele 3 si 4 sunt identificate drept zone afectate care necesita interventii de remediere a avariilor aparute in reteaua de termoficare. In alte 192 de blocuri, 25 de imobile si 18 institutii din sectoarele 2, 4 si 6, alimentarea cu apa calda va fi oprita pentru efectuarea lucrarilor de reparatii in retea.Doar 7 blocuri din Sectorul 4 sunt alimentate in parametri normali, potrivit datelor la zi furnizate de Termoenergetica.Intr-un comunicat emis pe 28 iulie, directorul Termoenergetica sustine ca Sectorul 3 a devenit o zona deficitara din punct de vedere al termoficarii dupa disparitia in 2012 a CET Titan, care apartine Ministerului Economiei.Pe toata perioada efectuarii reviziei la CET Sud, care apartine ELCEN, alimentarea cu apa calda a Sectoarelor 2 si 3 s-a facut din CET Progresu.Primarul General al Capitalei, Gabriela Firea sustine ca lipsa apei calde din mai multe sectoare ale Bucurestiului este cauzata de CET Sud, care se afla in administrarea Guvernului, precum si de administratiile anterioare care nu au investit in infrastructura energetica.Totodata, ELCEN combate afirmatiile Gabrielei Firea si declara ca poate acoperi necesarul de apa calda furnizata locuitorilor Capitalei din punct de vedere al debitului, presiunii si temperaturii agentului termic prin intermediul CET Progresu si CET Bucuresti Vest.In Bucuresti sursa de caldura este ELCEN, care apartine Ministerului Energiei, reteaua de transport si distributie intra in atributiile Primariei, iar RADET opereaza reteaua de transport.Activitatea RADET a fost preluata de Termoenergetica in decembrie 2019. Curtea de Apel Bucuresti a decis pe 11 noiembrie 2019 falimentul RADET. Activitatea RADET a fost preluata de la 1 decembrie 2019 de compania Municipala Termoenergetica.Datoriile la momentul insolventei erau 3,8 miliarde ale RADET catre ELCEN (unmiliard principalul, restul penalitati), iar ELCEN datora mai departe 1,8 miliarde, scrie Expert Forum.La nici un an de la preluarea activitatii RADET, compania municipala Termoenergetica a adunat datorii de peste 400 milioane de lei la ELCEN, producatorul de energie termica.Sistemul de termoficare din Bucuresti e cel mai mare din Europa dupa Moscova, potrivit sursei citate. Acesta acopera aproximativ jumatate din toata piata de termie din Romania, iar urmatoarele orase, pe locurile 2-5 ca numar de consumatori, au sisteme de 10 ori mai mici decat in Bucuresti.