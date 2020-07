La intalnire vor participa reprezentanti ai asociatiilor Coruptia ucide, Declic, Evolutie In Institutie, Funky Citizens, Geeks For Democracy, Initiativa Romania, #REZISTENTA si VeDem Just - Voci pentru Democratie si Justitie, mandatati si de alte grupuri civice din tara si din strainatate, dupa cum scrie Marian Raduna pe contul sau de Facebook