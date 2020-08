Republica Ceha va reduce la zece zile durata carantinei obligatorii pentru persoanele suspectate de infectare cu COVID

Conform noilor reguli, persoanele testate pozitiv la noul coronavirus pot iesi din carantina dupa 10 zile fara a trebui sa faca dovada unui test negativ, cu conditia sa fi fost asimptomatice timp de cel putin trei zile.Aceasta modificare, ce urmeaza unei masuri similare in tara vecina Austria, va intra in vigoare la 1 septembrie, a precizat Ministerul Sanatatii ceh.Autoritatile cehe pot dispune autoizolarea in cazul oricarei persoane care a avut recent contact cu un caz de COVID-19 confirmat sau cu o persoana revenita dintr-o zona de mare risc epidemiologic.Carantina poate fi evitata in cazul prezentarii unui test negativ.In prezent Republica Ceha are 5.400 de cazuri de coronavirus active, iar 415 persoane au decedat din cauza COVID-19.