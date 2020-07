Respectarea conditiilor de carantinare in orasul Faget din judetul Timis, verificata de politisti. Toate persoanele care intra sau ies din oras vor fi controlate

Orasul Faget si satele apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica din judetul Timis intra in carantina pentru o perioada de 14 zile. Hotararea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta a fost transmisa duminica spre Comitetul National pentru Situatii de Urgenta si a fost emis Ordinul Sefului Departamentului pentru Situatii de Urgenta Nr. 4659206/ 26.07.2020 care a decis instituirea carantinarii zonale pentru orasul Faget si satelor apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica, incepand de astazi, 26 iulie, ora 19.00.Faget devine a treia localitate din tara plasata in carantina, dupa localitatile Cartojani - Giurgiu si Gornet - Prahova, care s-a si adresat instantei pentru aceasta decizie.Potrivit unui comunicat de presa, de duminica al Prefecturii Timis, avand in vedere situatia epidemiologica generata de virusul SARS-CoV-2, existenta la nivelul orasului Faget si a satelor apartinatoare unde au fost identificate un numar de 47 persoane testate pozitive si un numar mare de persoane care au intrat in contact direct cu persoane testate pozitiv si tinand cont de propunerea Directiei de Sanatate Publica Timis si de avizul Institutul National de Sanatate Publica - Centrul National de Supraveghere si Combatere al Bolilor, Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Timis a hotarat, prin vot, instituirea carantinei zonale in orasul Faget si satele apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica din judetul Timis.Conform Hotararii CJSU se interzice intrarea/iesirea in/din orasul Faget si satele apartinatoare Bichigi, Temeresti si Colonia Mica, judet Timis prin alte zone si cai de acces decat cele deschise circulatiei publice de pe drumurile europene, nationale, judetene si comunale.