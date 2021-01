Restaurantele, cafenelele, cinematografele, salile de spectacole si cele de jocuri de noroc din Sibiu, deschise in limita a 30% din locuri

Autoritatile din Sibiu au actualizat, sambata, lista localitatilor in functie de incidenta cumulata in ultimele 14 zile.Municipiul Sibiu, oras care a fost chiar si in carantina pentru patru saptamani, a ajuns la incidenta cumulata de 2,17 la mie, motiv pentru care "organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este permisa cu participarea publicului pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului".De asemenea, "pentru o perioada de 14 zile, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si /sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului si in intervalul orar 6,00 - 23,00".In plus, "pentru o perioada de 14 zile, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului".Masurile sunt valabile deocamdata pana in 15 ianuarie.Judetul Sibiu are, sambata, incidenta cumulata de 1,52 la mie, 18 localitati fiind in continuare in scenarul rosu. Dintre acestea, cea mai mare rata de infectare este in orasul Miercurea Sibiului, respectiv 6,05.CITESTE SI: O biserica din Salaj a gasit o metoda inedita pentru incasarea taxelor de pomelnic si de cult in pandemie. Preotii emit si chitante