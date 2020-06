"Restaurantele raman inchise dupa 1 iulie. Masurile dispuse de grupul de suport tehnico-stiintific"

Ziare.

Decizia a venit ca urmare a numarului in continuare ridicat de noi cazuri de imbolnavire cu COVID-19.Hotararile Grupului de suport tehnico-stiintific au caracter de propunere catre Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta (CNSSU), institutie care va aproba masurile finale luate de autoritati O sedinta Comitetului National pentru Situatii Speciale de Urgenta, condusa de premierul Ludovic Orban este programata in seara zilei de luni, 29 iunie.Evolutia imbolnavirilor cu COVID-19 a urmat un trend negativ in ultimele zile, cu sute de cazuri diagnosticate la fiecare interval de 24 de ore si cu un numar ridicat de decese. Autoritatile au raportat in dupa-amiaza zilei de luni, 29 iunie, 291 de noi imbolnaviri si 22 de decese cauzate de noul coronavirus