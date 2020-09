Constanta: Restaurantele si salile de jocuri din comuna Cuza Voda, unde incidenta cumulata a cazurilor de COVID-19 este de 3,49, inchise de autoritati

Prefectura Constanta a transmis, marti, printr-un comunicat de presa, ca in urma unei analize efectuate de Directia de Sanatate Publica Constanta, care a aratat faptul ca rata incidentei cumulate a cazurilor COVID-19 in localitatea Cuza Voda a atins indicele de 3.49, a fost convocat Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta."In urma sedintei, au fost votate in unanimitate (35 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri) urmatoarele puncte propuse de specialistii in sanatate publica: inchiderea activitatii operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor; inchiderea activitatii operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc; interzicerea activitatilor culturale", se arata in comunicat.Sursa citata a precizat ca masurile vor ramane in vigoare pana la constatarea unei rate a incidentei cumulate a cazurilor COVID-19 sub pragul de 1.5.