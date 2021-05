Restrictii de circulatie in zona Patriarhiei Romane din Bucuresti pentru Slujba de Inviere. Accesul, limitat la 500 de persoane

Astfel, potrivit unui comunicat, se vor institui restrictii de circulatie dupa cum urmeaza:* intre orele 21,00 - 3,30 - accesul pietonal dinspre str. 11 Iunie spre Patriarhie va fi restrictionat, credinciosii vor avea acces doar dinspre bd. Unirii;* incepand cu ora 23,00 se va realiza accesul in piateta Catedralei Patriarhale doar credinciosilor care doresc sa participe la Slujba de Inviere, accesul fiind limitat la maxim 500 de persoane.Brigada Rutiera a Capitalei solicita conducatorilor de autovehicule sa evite sa circule, pe cat posibil, in perimetrul adiacent locului de desfasurare a evenimentului, sa nu opreasca ori sa stationeze decat in locurile special amenajate sau cat mai departe de locul de desfasurare a evenimentului, sa isi pastreze calmul si sa circule cu atentie sporita, sa respecte semnalele agentilor de politie rutiera care dirijeaza traficul pentru asigurarea fluentei si recomandarile politistilor care se afla in punctele de deviere, sa reduca viteza atunci cand trec pe langa grupurile de credinciosi si sa evite pe timpul deplasarii manifestarile de natura a pune in pericol siguranta lor, dar si a celorlalti participanti la trafic