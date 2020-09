Restrictii de trafic in Capitala la finalul acestei saptamani

Pana luni, in zilele de sambata si duminica, in intervalul orar 16:00 - 22:00, se restrictioneaza circulatia autovehiculelor in perimetrele delimitate de urmatoarele strazi:- Zona 1: - Str. Polona (de la Bd. Dacia ) - Str. A.D. Xenopol - Str. Dionisie Lupu - Str. C.A. Rosetti - Str. J.L. Calderon (de la Str. C.A. Rosetti) - Str. I.L. Caragiale - Str. Icoanei - Str. A. Vlaicu;- Zona 2: Calea Victoriei (de la Bd. Regina Elisabeta) - Str. Domnita Anastasia - Str. Ing. A Saligny - Splai Independentei.S-a extins prin avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei, pana la Calea Victoriei - Aleea Kretzulescu, cu posibilitatea traversarii prin str. Ion Campineanu si bd. Regina Elisabeta;- Zona 3: Bd. Eroilor - Bd. Eroii Sanitari - Piata Operei - Str. Dr. J. Lister - Str. Dr. Gr. Romniceanu.S-au desfiintat prin avizul Comisiei Tehnice de Circulatie din cadrul Primariei:- Zona 4: - Str. E. Quinet (de la Str. Academiei) - Str. Biserica Enei;- Zona 5: - Bd. Dacia - Bd. N. Balcescu - Str. G. Enescu - Calea Victoriei;- Zona 6: - Str. G. Enescu - Str N. Golescu - Calea Victoriei - Str. C.A. Rosetti - Bd. N. Balcescu.- Zona 7: - Bd. Unirii (intre Piata Constitutiei si locala de vest a Pietei Unirii).Restrictiile sus-mentionate presupun instituirea regimului de "Zona pietonala" in aceste perimetre.Totodata, restrictiile de circulatie privesc arterele din interiorul perimetrelor, fara a afecta circulatia de pe arterele care delimiteaza zonele, exceptie facand Calea Victoriei, intre Str. Eforie si Spl. Independentei.- Piata Victoriei - Bd. Lascar Catargiu - Piata Romana - Bd. Magheru - Bd. Nicolae Balcescu - Piata Universitatii - Bd. I.C. Bratianu - Piata Unirii - Splaiul Independentei.* Sambata, in intervalele orare 6:00 - 10:00 si 16:00 - 20:00, va avea loc o filmare in zona Calea Victoriei, pe segmentul cuprins intre Str. Dem. I. Dobrescu si Str. Ion Campineanu, activitate ce va presupune restrictionarea traficului, cu devierea circulatiei pe Str. Dem. I. Dobrescu.* Duminica, Federatia Romana de Ciclism va organiza evenimentul sportiv "Turul Romaniei 2020", astfel:- intre orele 6:00 - 10:00, amenajarea zonei de desfasurare a evenimentului;- intre orele 10:00 - 12:00, adunarea participantilor, pe trotuar, in alveolele Kiseleff;- intre orele 12:30 - 16:00, deplasarea participantilor pe urmatorul traseu: Piata Presei Libere (fara afectarea traficului in intersectie) - axul central al Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf - Sos. Kiseleff - intoarcere pe Sos. Kiseleff pana la Piata Victoriei (fara afectarea traficului in intersectie) in dreptul trecerii de pietoni de la muzeul Antipa si retur.- intre orele 16:00 - 16:30, premiere participanti;- intre orele 16:30 - 17:00, defluire totala a participantilor si a carosabilului.Pentru buna desfasurare a evenimentului, intre orele 6:30 - 16:00, se va restrictiona traficul rutier pe Sos. Kiseleff, axul central, segmentul cuprins intre Piata Presei Libere si Arcul de Triumf si segmentul cuprins intre Arcul de Triumf si Piata Victoriei.