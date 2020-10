In Suceava se suspenda activitatea restaurantelor, cafenelor, teatrelor si cinematografelor, iar masca va fi obligatorie in jurul scolilor

In sedinta CJSU de vineri 9 octombrie s-a decis ca activitatea cu publicul a operatorilor economici ce desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, se suspenda, incepand din 10 octombrie, in municipiul Suceava, orasul Siret, precum si in comunele Balcauti, Calafindesti, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata si Todiresti.Totodata, se suspenda activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare in Suceava, Siret, Balcauti, Calafindesti, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata si Todiresti, cu exceptia activitatilor pe care le desfasoara pentru clienti cazati in aceste unitati de cazare.Incepand cu data de 10 octombrie, se suspenda si activitatea cinematografelor, institutiilor de spectacole si sau concerte, in interiorul cladirilor, in Suceava, Siret, Balcauti, Calafindesti, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata si Todiresti.Purtarea mastii de protectie devine obligatorie, in intervalul orar 7:45 - 20:30, de luni pana vineri, in toate spatiile publice deschise aflate pe o raza de 50 metri in jurul perimetrului exterior al unitatilor de invatamant din Suceava, Siret, Balcauti, Calafindesti, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata si Todiresti, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani.De asemenea, activitatea operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc, cu exceptia pariurilor si loteriilor unde se elibereaza bilet, se suspenda din 10 octombrie in Suceava, Siret, Balcauti, Calafindesti, Fundu Moldovei, Granicesti, Ipotesti, Pojorata si Todiresti.In municipiul Suceava se va suplimenta numarul mijloacelor de transport in comun cu 20 de autobuze in vederea evitarii supraaglomentarii persoanelor in interiorul acestora, respectiv pentru asigurarea normelor de distantare sociala.CJSU Suceava a decis impunerea acestor masuri pentru diminuarea impactului generat de riscul epidemiologic la nivelul judetului, in conditiile in care in localitatile mentionate rata de infectare depaseste 1,5 la mia de locuitori.