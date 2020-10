Restrictiile care ar putea intra in vigoare in Capitala odata cu depasirea indicelui de 3 cazuri la mia de locuitori

Capitala a depasit, oficial, pragul de infectare de 3 persoane la mia de locuitori, ieri, 17 octombrie, in momentul in care au fost raportate 770 de noi imbolnaviri in numai 24 de ore.La depasirea pragului de 3 infectari la 1.000 de locuitori, prima masura aprobata in hotararea CNSU din 13.10.2020 consta in instituirea obligatiei purtarii mastii de protectie, astfel incat sa acopere nasul si gura, pentru toate persoanele care au implinit varsta de 5 ani, in toate spatiile publice deschise.Hotararea CNSU prevede ca organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau concerte este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitoriDe asemenea, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.Acelasi document prevede ca activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare se desfasoara doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati.Totodata, activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori.Aceste masuri pot fi instituite la 48 de ore de la depasirea pragului de 3/1.000 de infectari, la initiativa autoritatilor locale, reprezentatem in cazul Bucurestiului, de prefect, Comitetul Municipiului Bucuresti pentru Situatii de Urgenta (CMBSU) si Directia de Sanatate Publica (DSP).Prefectul Gheorghe Cojanu, care ar fi trebuit sa convoace Comitetul Municipal pentru Situatii de Urgenta, a declarat pentru Edupedu.ro ca va face acest lucru luni sau marti."In legislatie scrie ca in 48 de ore comitetele pentru situatii de urgenta judetene si cel municipal se intrunesc, dupa depasirea unei rate a infectarilor de 3 la mie. Deci, daca astazi s-a anuntat (n.r. - duminica), 48 de ore inseamna luni si marti. 3,02 e foarte putin depasit, ca sa panicam lumea. O sa vedem, mai ales ca rata dupa care ne orientam noi este cea comunicata lunea. In fiecare luni, este comunicata rata aferenta celor 14 zile anterioare. Maine (n.r. - luni) vom lua o decizie, dar astazi nu", a declarat Cojanu, din izolare la domiciliu unde a fost plasat dupa ce a fost contact al unei persoane diagnosticate cu COVID-19.Cojanu declara, pe 13 octombrie, chiar atunci cand CNSU s-a intrunit pentru a stabili noi reguli si restrictii menite sa limiteze raspandirea noului coronavirus , ca va lua masuri abia atunci cand indicele de infectare la mia de locuitori va fi de 3,4.Indicele de 3 infectari la mia de locuitori ar fi fost depasit in Capitala inca din data de 13 octombrie, potrivit calculelor facute de cercetatorul Octavian Jurma."Azi, 18 octombrie 2020, COVID-19 s-au inregistrat din nou peste 750 de cazuri in Bucuresti, unde si incidenta oficiala la 1.000 (RI1K14o) a depasit pragul de 3.0. COVID-19 a trecut ca prin branza prin zidul de ipocrizie cu ajutorul caruia politicienii au tinut ascuns faptul ca in Bucuresti acest prag a fost depasit inca de miercuri, 13 octombrie, asa cum era predictibil inca din 8 octombrie. 10 zile! Aprope doua saptamani de cand puteam lua masurile pe care urmeaza sa le luam peste inca cateva zile, si alea indoite de frica de a lua masurile care trebuie luate!", a scris cercetatorul, duminica, pe Facebook