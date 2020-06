Reteaua fostilor este reteaua actualilor. Ilie Sirbu si Curtea de Conturi

Ziare.

Tot in septembrie, o stire mult mai mica: Ilie Sirbu ar fi fost agent DIE. Stirea este preluata de alte publicatii, subiectul insa ramane destul de marginal, amintit intr-o doara.Anul urmator, in 2007, Mona Musca avea sa renunte la mandatul de parlamentar si la calitatea de membru al PDL , alegand sa paraseasca scena politica.Ilie Sirbu insa avea sa mearga mai departe.La aceea vreme, informatia despre Ilie Sirbu venea din sistem. Sursa, un fost ofiter al Securitatii Timisoara, inca activ la aceea vreme, ne declara, mie si unui coleg, ca Sirbu ar fi fost "racolat de DIE si folosit inclusiv la Vatican". "Vor aparea aceste informatii, aveam sa aflam". Tot atunci, Ilie Sirbu ne declara ca a fost o singura data la Vatican, pe cand era student in strainatate. "Poate am fost confundat cu un fost secretar al Mitropoliei care a fost ulterior ambasador la Vatican", s-a aparat socrul lui Ponta. Tot atunci, Ioan Talpes , fost sef SIE , spunea ca nu poate confirma, dar nici infirma aceste informatii despre Ilie Sarbu , dar si ca ar exista dosare care nu vor ajunge prea curand la CNSAS pentru ca sunt in continuare secretizate.In vreme ce Mona Musca a ales sa paraseasca scena politica, mica stire despre Ilie Sirbu nu a facut gaura in cerul spatiului public romaneasc. Nu au mai aparut informatii extraordinare despre acesta, nu a fost publicat niciun dosar, nici un fir de par nu i-a fost atins. Doar speculatii si simple rafuieli.Despre Sirbu circulau de mult informatii despre legaturi cu Securitatea ca parte din sistem, iar in carti publicate despre revolutia inceputa la Timisoara, spre exemplu ale autorului Marius Mioc, apare si episodul duminicii de 17 decembrie 1989, cand portile Catedralei ar fi fost inchise, iar demonstrantii care au dorit sa se refugieze in biserica au fost impiedicati sa intre la adapost, fiind ucisi sau raniti Inapoi in 2006. Toate intamplarile acestui an, discutia avuta de noi cu fostul ofiter de Securitate, inca activ, intalnirile cu fostul sef al Securitatii Timis, Radu Tinu, lasau suspentata in aer o intrebare: de ce a fost instrumentat public un dosar precum cel al Monei Musca, iar despre Ilie Sirbu nu au aparut niciodata informatii complete? Cum de a ramas acest Ilie Sarbu cu onoarea intacta. Lucratura era, pentru acel ofiter, extrem de stravezie.Si ascensiunea politica a lui Ilie Sirbu a continuat nestigherita.In fundalul acestor speculatii si informatii pe jumatate, filtrate, periate, servite, aruncate in spatiul public, Ilie Sirbu deja avusese, pana la aceea vreme, pozitii importante in statul roman. Ziare.com de altfel a publicat, intr-o analiza, traseul insitutional al acestuia, felul in care, aflat in structuri ale statutului, prin contracte incheiate, acesta a reusit, in 2001, spre exemplu, transferul unui intreg pachet de actiuni catre o firma administrata chiar de el.Apoi, in 2002, fiind ministru al Agriculturii, il facea pe Culita Tarata posesor al celei mai mari ferme agricole din Europa, concesionandu-i Insula Mare a Brailei fara licitatie.Il gasim pe Ilie Sirbu in 2003 aproband, conform unui rechizitoriu al DNA , "declansarea, fara mandat din partea statului roman, a procesului de privatizare al Institutului de Cercetari Alimentare SA Bucuresti, stabilind valoarea pachetului de actiuni de 94,5 de ori mai mica decat valoarea comerciala reala a acestuia". ICA a fost cedat apoi lui Dan Voiculescu Tot in timpul mandatului lui Ilie Sirbu s-a facut si privatizarea SN Tutunul Romanesc, in favoarea SC Interagro SA, detinuta de Ioan Nicolae. Ministerul Agriculturii a incheiat chiar un contract de stingere a datoriei cu Ioan Niculae, in schimbul a zece milioane de dolari plus dobanzi si penalitati, ministerul cedand catre Ioan Nicolae 53,72% din SNTR.Culmea ironiei, Curtea de Conturi a Romaniei preciza, in raportul pe 2004, ca de pagubirea statului cu peste 11 milioane de dolari s-a facut vinovat chiar ministerul condus de Ilie Sirbu: "Gestionarea necorespunzatoare de catre Ministerul Agriculturii si Alimentatiei a operatiunilor judiciare si extrajudiciare, precum si exercitarea defectuoasa a calitatii de adminisrator al actiunilor detinute de stat la S.N. "Tutunul Romanesc" S.A. Bucuresti, a condus in final la diminuarea patrimoniului privat al statului".Il mai gasim pe Ilie Sirbu in mandatul sau ca ministru al Agriculturii, timp in care Agentia Domeniilor Statului, subordonata ministerului, a incheiat contracte de concesiune sau arenda cu durata mare, instrainand pe jumatate de secol cele mai productive terenuri agricole ale Romaniei in schimbul unor redevente derizorii.Il gasim pe Ilie Sirbu in 2014, in scandalul Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA. DNA a dispus atunci inceperea urmaririi penale fata de Ilie Sarbu sub invinuirea de folosirea influentei, avand functie de conducere a unui partid, pentru obtinerea de foloase necuvenite si sprijinirea unui grup infractional. Alaturi de alti suspecti, Ilie Sirbu ar fi sustinut retrocedarea ilegala a unei mari suprafete de teren forestier provocand la schimb o dauna statului roman, reprezentat prin Regia Nationala a Padurilor ROMSILVA, de peste 300 milioane euro.Dupa un astfel de traseu, prin simpla enumerare a unor informatii publice, reiese faptul ca Ilie Sirbu a adus in timp prejudicii uriase statului roman.Astazi, Ilie Sirbu a fost validat de senatorii si deputatii din Comisiile de buget-finante pentru functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi, iar Niculae Badalau , cel care in 1988 fura patru saci de grau si iesea de la puscarie cu gratierea pe cea de presedinte al Autoritatii de Audit. Tot marti, in sedinta de plen comun, Parlamentul i-a numit pe Ilie Sarbu in functia de vicepresedinte al Curtii de Conturi si pe senatorul PSD Niculae Badalau in cea de vicepresedinte al Autoritatii de Audit.Aceasta este reforma statului.In arhitectura statului, in punctele ei cheie, personajele fostelor structuri au devenit personajelor noilor structuri. Acapararea, institutie cu institutie, plantarea retelei in toate institutiile statului, la toate nivelurile de decizie, au gripat evolutia democratica a Romaniei.Lipsa reformelor reale a dezechilibrat Romania. Concesionarile sunt de fapt preluari cu forta din proprietatea statului, ajunse in portofoliul personal al oamenilor noilor structuri.Lipsa de morala si etica in societatea romaneasca este cu atat mai stupefianta cu cat, iata, la peste 30 de ani de la Revolutia din 1989, ruptura cu trecutul nu s-a realizat.Increngatura complicata a relatiilor de sistem, acapararea totala a statului si o revenire in forta a fostilor dinozauri ai trecutului plantati in pozitii de control al statului fac, deopotriva, ca Romania sa arate astazi ca un pacient bolnav grav care, basca, a mai suferit si o gramada de operatii estetice nereusite.Cum altfel poti sa privesti aceste candidaturi si aceste avizari pozitive ale unor personaje precum Ilie Sirbu si Niculae Badalau?Avem, pe de o parte, averi uriase, devalizari, concesionari, furtul a mii de hectare de padure, avem bugetul de stat devalizat de 30 de ani, si, pe de alta parte, avem dezastrul din spitalele romanesti, scoli cu WC in curte, scoli intregi care inregisteaza zero pe linie la Evaluarea Nationala, avem un numar urias de romani care emigreaza.Aceasta este reforma statului. Mona Musca a plecat din politica. Ilie Sirbu nu a plecat niciunde, el a ramas, iar pe unde a trecut au ramas urme.De ce este posibila aceasta incalecare a institutiilor? Pentru ca Reteaua functioneaza.